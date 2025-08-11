Рейтинг@Mail.ru
В театре имени Комиссаржевской подтвердили дату прощания с Иваном Краско - РИА Новости, 11.08.2025
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
13:23 11.08.2025 (обновлено: 13:33 11.08.2025)
https://ria.ru/20250811/krasko-2034572022.html
В театре имени Комиссаржевской подтвердили дату прощания с Иваном Краско
В театре имени Комиссаржевской подтвердили дату прощания с Иваном Краско - РИА Новости, 11.08.2025
В театре имени Комиссаржевской подтвердили дату прощания с Иваном Краско
Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, пройдет в среду в Театре имени Комиссаржевской, где он... РИА Новости, 11.08.2025
2025-08-11T13:23:00+03:00
2025-08-11T13:33:00+03:00
россия
санкт-петербург
иван краско
культура
комарово
театр имени в.ф. комиссаржевской
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034317843_0:359:2715:1886_1920x0_80_0_0_8b98f81a8b3f488b29c0c31a048cf786.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, пройдет в среду в Театре имени Комиссаржевской, где он служил, сообщил театр."Прощание с народным артистом России Краско Иваном Ивановичем состоится в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской 13 августа с 10.00 до 11.30... Отпевание пройдет на Комаровском мемориальном кладбище в 13.30... похороны пройдут там же в 14.00", - говорится в Telegram-канале театра.Ранее в воскресенье сын Ивана Краско Федор заявил РИА Новости, что артиста планируется похоронить на кладбище в Комарово, где сейчас покоится его сын Андрей Краско.Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни. Источник РИА Новости в окружении актера добавлял, что причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.Ранее в начал августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.Иван Краско - актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка". Его сын актер Андрей Краско ушел из жизни 4 июля 2006 года во время съемок картины "Ликвидация" режиссера Сергея Урсляка. У него было много запоминающихся ролей, а том числе и в сериале "Агент национальной безопасности", фильмах "Блокпост", "72 метра".
россия
санкт-петербург
комарово
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2025
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034317843_0:12:2716:2048_1920x0_80_0_0_e3488939b3d42ddc02500309b763f77a.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
россия, санкт-петербург, иван краско, комарово, театр имени в.ф. комиссаржевской
Россия, Санкт-Петербург, Иван Краско, Культура, Комарово, Театр имени В.Ф. Комиссаржевской
В театре имени Комиссаржевской подтвердили дату прощания с Иваном Краско

Прощание с Иваном Краско пройдет в Петербурге 13 августа

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 11.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Народный артист России Иван Краско. Архивное фото
Читать ria.ru в
Дзен
С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, пройдет в среду в Театре имени Комиссаржевской, где он служил, сообщил театр.
"Прощание с народным артистом России Краско Иваном Ивановичем состоится в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской 13 августа с 10.00 до 11.30... Отпевание пройдет на Комаровском мемориальном кладбище в 13.30... похороны пройдут там же в 14.00", - говорится в Telegram-канале театра.
Ранее в воскресенье сын Ивана Краско Федор заявил РИА Новости, что артиста планируется похоронить на кладбище в Комарово, где сейчас покоится его сын Андрей Краско.
Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни. Источник РИА Новости в окружении актера добавлял, что причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.
Ранее в начал августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.
Иван Краско - актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка". Его сын актер Андрей Краско ушел из жизни 4 июля 2006 года во время съемок картины "Ликвидация" режиссера Сергея Урсляка. У него было много запоминающихся ролей, а том числе и в сериале "Агент национальной безопасности", фильмах "Блокпост", "72 метра".
 
КультураРоссияСанкт-ПетербургИван КраскоКомаровоТеатр имени В.Ф. Комиссаржевской
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2025 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала