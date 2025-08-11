https://ria.ru/20250811/krasko-2034572022.html

В театре имени Комиссаржевской подтвердили дату прощания с Иваном Краско

В театре имени Комиссаржевской подтвердили дату прощания с Иваном Краско - РИА Новости, 11.08.2025

В театре имени Комиссаржевской подтвердили дату прощания с Иваном Краско

Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, пройдет в среду в Театре имени Комиссаржевской, где он... РИА Новости, 11.08.2025

2025-08-11T13:23:00+03:00

2025-08-11T13:23:00+03:00

2025-08-11T13:33:00+03:00

россия

санкт-петербург

иван краско

культура

комарово

театр имени в.ф. комиссаржевской

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e9/08/09/2034317843_0:359:2715:1886_1920x0_80_0_0_8b98f81a8b3f488b29c0c31a048cf786.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 авг - РИА Новости. Прощание с народным артистом России Иваном Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, пройдет в среду в Театре имени Комиссаржевской, где он служил, сообщил театр."Прощание с народным артистом России Краско Иваном Ивановичем состоится в Театре имени В.Ф. Комиссаржевской 13 августа с 10.00 до 11.30... Отпевание пройдет на Комаровском мемориальном кладбище в 13.30... похороны пройдут там же в 14.00", - говорится в Telegram-канале театра.Ранее в воскресенье сын Ивана Краско Федор заявил РИА Новости, что артиста планируется похоронить на кладбище в Комарово, где сейчас покоится его сын Андрей Краско.Театр имени Комиссаржевской в субботу сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни. Источник РИА Новости в окружении актера добавлял, что причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.Ранее в начал августа директор артиста Вячеслав Смородинов без подробностей сообщал РИА Новости, что Краско попал в больницу и находится в реанимации.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.Иван Краско - актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка". Его сын актер Андрей Краско ушел из жизни 4 июля 2006 года во время съемок картины "Ликвидация" режиссера Сергея Урсляка. У него было много запоминающихся ролей, а том числе и в сериале "Агент национальной безопасности", фильмах "Блокпост", "72 метра".

россия

санкт-петербург

комарово

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, санкт-петербург, иван краско, комарово, театр имени в.ф. комиссаржевской