Ивана Краско похоронили на кладбище в Комарово
Народного артиста Ивана Краско похоронили на кладбище в Комарово в Петербурге
© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкЦеремония прощания с народным артистом России Иваном Краско в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге
Церемония прощания с народным артистом России Иваном Краско в Театре им. В. Ф. Комиссаржевской в Санкт-Петербурге
С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 авг - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско, который скончался незадолго до своего 95-летия, похоронили в среду на кладбище в Комарово, рядом с сыном Андреем Краско, который скончался в 2006 году, сообщил РИА Новости концертный директор актера Вячеслав Смородинов.
"Да, похоронили в Комарово. На похоронах было больше 100 человек", - сказал Смородинов.
Прощание с Краско прошло в театре имени Комиссаржевской, где он служил более 50 лет. Слова соболезнования прозвучали от представителей правительства и коллег, родственников и друзей артиста.
В минувшее воскресенье сын Ивана Краско Федор заявил РИА Новости, что артиста планируется похоронить на кладбище в Комарово, где сейчас покоится его сын Андрей Краско.
Театр имени Комиссаржевской 9 августа сообщил, что Краско скончался после тяжелой продолжительной болезни. Источник РИА Новости в окружении актера добавлял, что причиной смерти могло стать онкологическое заболевание.
Иван Краско - актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка". Его сын актер Андрей Краско ушел из жизни 4 июля 2006 года во время съемок картины "Ликвидация" режиссера Сергея Урсляка. У него было много запоминающихся ролей, а том числе и в сериале "Агент национальной безопасности", фильмах "Блокпост", "72 метра".