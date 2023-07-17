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Сын Ивана Краско рассказал о состоянии актера - РИА Новости, 17.07.2023
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:39 17.07.2023
https://ria.ru/20230717/krasko-1884677503.html
Сын Ивана Краско рассказал о состоянии актера
Сын Ивана Краско рассказал о состоянии актера - РИА Новости, 17.07.2023
Сын Ивана Краско рассказал о состоянии актера
Народного артиста России Ивана Краско, которого ранее прооперировали из-за последствий инсульта, в понедельник днем переводят из реанимации в обычную палату,... РИА Новости, 17.07.2023
2023-07-17T15:39
2023-07-17T15:39
культура
здоровье - общество
россия
иван краско
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско, которого ранее прооперировали из-за последствий инсульта, в понедельник днем переводят из реанимации в обычную палату, сообщил РИА Новости в понедельник сын артиста Федор Краско. Директор артиста Вячеслав Смородинов на прошлой неделе в четверг рассказывал РИА Новости, что 92-летний Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание у себя на даче в Ленобласти. По словам Федора Краско, его отец был госпитализирован из-за последствий прошлого инсульта. Краско прооперировали, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. В субботу помощница артиста Дарья Пашкова сообщала, что Краско стало легче, а в понедельник утром Федор Краско рассказал РИА Новости, что артист находится в реанимации в состоянии средней тяжести. "Сейчас его переводят в обычную палату", - сказал собеседник агентства. Ранее он сообщал РИА Новости, что при поступлении в больницу состояние Ивана Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость. При этом Краско "мог говорить и все понимал". В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
https://ria.ru/20221129/krasko-1834969310.html
https://ria.ru/20230314/boyarskiy-1857744230.html
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здоровье - общество, россия, иван краско, новости культуры
Культура, Здоровье - Общество, Россия, Иван Краско, Новости культуры
Сын Ивана Краско рассказал о состоянии актера

Сын Ивана Краско Федор рассказал, что его отца переводят из реанимации в обычную палату

© РИА Новости / Евгения Новоженина | Перейти в медиабанкАктер Иван Краско
Актер Иван Краско - РИА Новости, 1920, 17.07.2023
© РИА Новости / Евгения Новоженина
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Актер Иван Краско. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 17 июл - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско, которого ранее прооперировали из-за последствий инсульта, в понедельник днем переводят из реанимации в обычную палату, сообщил РИА Новости в понедельник сын артиста Федор Краско.
Директор артиста Вячеслав Смородинов на прошлой неделе в четверг рассказывал РИА Новости, что 92-летний Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание у себя на даче в Ленобласти. По словам Федора Краско, его отец был госпитализирован из-за последствий прошлого инсульта. Краско прооперировали, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. В субботу помощница артиста Дарья Пашкова сообщала, что Краско стало легче, а в понедельник утром Федор Краско рассказал РИА Новости, что артист находится в реанимации в состоянии средней тяжести.
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"Сейчас его переводят в обычную палату", - сказал собеседник агентства. Ранее он сообщал РИА Новости, что при поступлении в больницу состояние Ивана Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость. При этом Краско "мог говорить и все понимал".
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
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