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Ивана Краско выписали из больницы - РИА Новости, 04.08.2023
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Культура
 
12:53 04.08.2023
https://ria.ru/20230804/krasko-1888159695.html
Ивана Краско выписали из больницы
Ивана Краско выписали из больницы - РИА Новости, 04.08.2023
Ивана Краско выписали из больницы
Народного артиста России Ивана Краско, которого ранее прооперировали из-за последствий инсульта, выписали из больницы в пятницу, сообщил РИА Новости его сын... РИА Новости, 04.08.2023
2023-08-04T12:53
2023-08-04T12:53
культура
иван краско
россия
новости культуры
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско, которого ранее прооперировали из-за последствий инсульта, выписали из больницы в пятницу, сообщил РИА Новости его сын Федор Краско. Директор артиста Вячеслав Смородинов 13 июля рассказывал РИА Новости, что 92-летний Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание у себя на даче в Ленобласти. По словам Федора Краско, его отец был госпитализирован из-за последствий прошлого инсульта. Краско прооперировали, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Уже через несколько дней Краско почувствовал себя лучше, и 17 июля его перевели в обычную палату, а затем направили в реабилитационное отделение, рассказывал сын артиста. "Его выписали, уже едет домой", - сказал собеседник агентства. Ранее он сообщал РИА Новости, что при поступлении в больницу состояние Ивана Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость. При этом Краско "мог говорить и все понимал". В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
https://ria.ru/20230714/vasileva-1884150859.html
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иван краско, россия, новости культуры
Культура, Иван Краско, Россия, Новости культуры
Ивана Краско выписали из больницы

Артиста Краско, которого прооперировали из-за последствий инсульта, выписали из больницы

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 04.08.2023
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Народный артист России Иван Краско. Архивное фото
Читать ria.ru в
С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско, которого ранее прооперировали из-за последствий инсульта, выписали из больницы в пятницу, сообщил РИА Новости его сын Федор Краско.
Директор артиста Вячеслав Смородинов 13 июля рассказывал РИА Новости, что 92-летний Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание у себя на даче в Ленобласти. По словам Федора Краско, его отец был госпитализирован из-за последствий прошлого инсульта. Краско прооперировали, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Уже через несколько дней Краско почувствовал себя лучше, и 17 июля его перевели в обычную палату, а затем направили в реабилитационное отделение, рассказывал сын артиста.
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"Его выписали, уже едет домой", - сказал собеседник агентства.
Ранее он сообщал РИА Новости, что при поступлении в больницу состояние Ивана Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость. При этом Краско "мог говорить и все понимал".
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
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