https://ria.ru/20230804/krasko-1888159695.html

Ивана Краско выписали из больницы

Ивана Краско выписали из больницы - РИА Новости, 04.08.2023

Ивана Краско выписали из больницы

Народного артиста России Ивана Краско, которого ранее прооперировали из-за последствий инсульта, выписали из больницы в пятницу, сообщил РИА Новости его сын... РИА Новости, 04.08.2023

2023-08-04T12:53

2023-08-04T12:53

2023-08-04T12:53

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иван краско

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 4 авг - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско, которого ранее прооперировали из-за последствий инсульта, выписали из больницы в пятницу, сообщил РИА Новости его сын Федор Краско. Директор артиста Вячеслав Смородинов 13 июля рассказывал РИА Новости, что 92-летний Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание у себя на даче в Ленобласти. По словам Федора Краско, его отец был госпитализирован из-за последствий прошлого инсульта. Краско прооперировали, его состояние оценивалось как стабильно тяжелое. Уже через несколько дней Краско почувствовал себя лучше, и 17 июля его перевели в обычную палату, а затем направили в реабилитационное отделение, рассказывал сын артиста. "Его выписали, уже едет домой", - сказал собеседник агентства. Ранее он сообщал РИА Новости, что при поступлении в больницу состояние Ивана Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость. При этом Краско "мог говорить и все понимал". В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".

https://ria.ru/20230714/vasileva-1884150859.html

https://ria.ru/20230721/drozdov-1885528648.html

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иван краско, россия, новости культуры