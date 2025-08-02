https://ria.ru/20250802/krasko-2033000119.html

Ивана Краско госпитализировали в реанимацию

Ивана Краско госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 02.08.2025

Ивана Краско госпитализировали в реанимацию

Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, госпитализирован и находится в реанимации, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 02.08.2025

2025-08-02T15:52:00+03:00

2025-08-02T15:52:00+03:00

2025-08-02T15:56:00+03:00

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, госпитализирован и находится в реанимации, сообщил РИА Новости директор артиста Вячеслав Смородинов."Он в реанимации", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".

https://ria.ru/20230715/krasko-1884341863.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

происшествия, россия, иван краско, общество, новости культуры