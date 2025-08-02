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Ивана Краско госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 02.08.2025
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Искусство - РИА Новости, 1920, 16.04.2019
Культура
 
15:52 02.08.2025 (обновлено: 15:56 02.08.2025)
https://ria.ru/20250802/krasko-2033000119.html
Ивана Краско госпитализировали в реанимацию
Ивана Краско госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 02.08.2025
Ивана Краско госпитализировали в реанимацию
Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, госпитализирован и находится в реанимации, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:52:00+03:00
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, госпитализирован и находится в реанимации, сообщил РИА Новости директор артиста Вячеслав Смородинов."Он в реанимации", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
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происшествия, россия, иван краско, общество, новости культуры
Культура, Происшествия, Россия, Иван Краско, Общество, Новости культуры
Ивана Краско госпитализировали в реанимацию

Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкНародный артист России Иван Краско
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 02.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
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Народный артист России Иван Краско. Архивное фото
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, госпитализирован и находится в реанимации, сообщил РИА Новости директор артиста Вячеслав Смородинов.
«
"Он в реанимации", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.
В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
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