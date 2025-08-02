https://ria.ru/20250802/krasko-2033000119.html
Ивана Краско госпитализировали в реанимацию
Ивана Краско госпитализировали в реанимацию - РИА Новости, 02.08.2025
Ивана Краско госпитализировали в реанимацию
Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, госпитализирован и находится в реанимации, сообщил РИА Новости директор... РИА Новости, 02.08.2025
2025-08-02T15:52:00+03:00
2025-08-02T15:52:00+03:00
2025-08-02T15:56:00+03:00
культура
происшествия
россия
иван краско
общество
новости культуры
https://cdnn21.img.ria.ru/images/127296/91/1272969130_0:455:2716:1982_1920x0_80_0_0_a4f22dcca70a20ce7fcfcc6a913eeff7.jpg
С.-ПЕТЕРБУРГ, 2 авг - РИА Новости. Народный артист России Иван Краско, которому в сентябре должно исполниться 95 лет, госпитализирован и находится в реанимации, сообщил РИА Новости директор артиста Вячеслав Смородинов."Он в реанимации", – сказал собеседник агентства, не уточнив подробностей.В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Он же сообщал, что в июле 2023 года Краско прооперировали из-за последствий инсульта, выписав в начале августа.Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
https://ria.ru/20230715/krasko-1884341863.html
россия
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2025
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/127296/91/1272969130_0:12:2716:2048_1920x0_80_0_0_dfbd5092b02d222bac7ba9432a556a5d.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, россия, иван краско, общество, новости культуры
Культура, Происшествия, Россия, Иван Краско, Общество, Новости культуры
Ивана Краско госпитализировали в реанимацию
Народный артист России Иван Краско попал в реанимацию