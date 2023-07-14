https://ria.ru/20230714/krasko-1884161355.html

Актера Ивана Краско прооперировали в Петербурге

Актера Ивана Краско прооперировали в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2023

Актера Ивана Краско прооперировали в Петербурге

Народного артиста России Ивана Краско, который попал в реанимацию из-за последствий прошлого инсульта, прооперировали и в пятницу должны перевести в обычную... РИА Новости, 14.07.2023

2023-07-14T12:28

2023-07-14T12:28

2023-07-14T12:28

культура

новости культуры

иван краско

санкт-петербург

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско, который попал в реанимацию из-за последствий прошлого инсульта, прооперировали и в пятницу должны перевести в обычную палату, сообщил РИА Новости его сын Федор Краско. Ранее в четверг директор артиста Вячеслав Смородинов сообщал РИА Новости, что 92-летний Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание у себя на даче в Ленобласти. По словам сына артиста, он был госпитализирован из-за последствий прошлого инсульта. "Операцию проводили вчера около 15.00, а сегодня переводят в палату", - рассказал Федор Краско. Ранее он сообщал РИА Новости, что при поступлении в больницу состояние Ивана Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость. При этом Краско "мог говорить и все понимал". В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".

https://ria.ru/20230714/vasileva-1884150859.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Влада Копылова

новости культуры, иван краско, санкт-петербург