https://ria.ru/20230714/krasko-1884161355.html
Актера Ивана Краско прооперировали в Петербурге
Актера Ивана Краско прооперировали в Петербурге - РИА Новости, 14.07.2023
Актера Ивана Краско прооперировали в Петербурге
Народного артиста России Ивана Краско, который попал в реанимацию из-за последствий прошлого инсульта, прооперировали и в пятницу должны перевести в обычную... РИА Новости, 14.07.2023
2023-07-14T12:28
2023-07-14T12:28
2023-07-14T12:28
культура
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иван краско
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско, который попал в реанимацию из-за последствий прошлого инсульта, прооперировали и в пятницу должны перевести в обычную палату, сообщил РИА Новости его сын Федор Краско. Ранее в четверг директор артиста Вячеслав Смородинов сообщал РИА Новости, что 92-летний Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание у себя на даче в Ленобласти. По словам сына артиста, он был госпитализирован из-за последствий прошлого инсульта. "Операцию проводили вчера около 15.00, а сегодня переводят в палату", - рассказал Федор Краско. Ранее он сообщал РИА Новости, что при поступлении в больницу состояние Ивана Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость. При этом Краско "мог говорить и все понимал". В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста. Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
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РИА Новости
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РИА Новости
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7 495 645-6601
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новости культуры, иван краско, санкт-петербург
Культура, Новости культуры, Иван Краско, Санкт-Петербург
Актера Ивана Краско прооперировали в Петербурге
Актера Ивана Краско прооперировали в Петербурге и переводят из реанимации в палату
С.-ПЕТЕРБУРГ, 14 июл - РИА Новости. Народного артиста России Ивана Краско, который попал в реанимацию из-за последствий прошлого инсульта, прооперировали и в пятницу должны перевести в обычную палату, сообщил РИА Новости его сын Федор Краско.
Ранее в четверг директор артиста Вячеслав Смородинов сообщал РИА Новости, что 92-летний Краско попал в реанимационное отделение национального исследовательского медицинского центра имени Алмазова в Санкт-Петербурге после того, как почувствовал недомогание у себя на даче в Ленобласти. По словам сына артиста, он был госпитализирован из-за последствий прошлого инсульта.
"Операцию проводили вчера около 15.00, а сегодня переводят в палату", - рассказал Федор Краско.
Ранее он сообщал РИА Новости, что при поступлении в больницу состояние Ивана Краско было стабильным, хотя у него отнялись левая рука и нога, также наблюдалась одышка и сильная слабость. При этом Краско "мог говорить и все понимал".
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В августе 2021 года Краско госпитализировали с подозрением на микроинсульт, его выписали из больницы в сентябре. В феврале 2022 года он проходил реабилитацию в больнице, а в июле того же года был госпитализирован, чтобы "привести здоровье в порядок", рассказывал тогда директор артиста.
Иван Краско – актер театра и кино, народный артист России
, сыграл в нескольких десятках фильмов, в том числе в картинах "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".