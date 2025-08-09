Рейтинг@Mail.ru
Культура
Культура
 
13:30 09.08.2025 (обновлено: 15:20 09.08.2025)
В театре назвали причину смерти Ивана Краско
Актер Иван Краско умер после тяжелого заболевания, написал театр имени Комиссаржевской в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 09.08.2025
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Актер Иван Краско умер после тяжелого заболевания, написал театр имени Комиссаржевской в соцсети "ВКонтакте"."С прискорбием сообщаем, что сегодня, на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист театра им В.Ф. Комиссаржевской, народный артист России Иван Иванович Краско", — говорится в релизе.О дате и месте прощания с актером объявят отдельно. Он служил в театре с 1965 года.О смерти Краско рассказал в субботу его друг, депутат парламента Петербурга Александр Ржаненков.В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов заявлял РИА Новости, что артист попал в больницу и находится в реанимации.Краско сыграл в нескольких десятках фильмов, включая "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
иван краско, александр ржаненков
Культура, Россия, Санкт-Петербург, Иван Краско, Александр Ржаненков
Иван Краско умер после тяжелой продолжительной болезни

© РИА Новости / Алексей Даничев | Перейти в медиабанкИван Краско
Иван Краско - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© РИА Новости / Алексей Даничев
Перейти в медиабанк
Иван Краско. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Актер Иван Краско умер после тяжелого заболевания, написал театр имени Комиссаржевской в соцсети "ВКонтакте".
"С прискорбием сообщаем, что сегодня, на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист театра им В.Ф. Комиссаржевской, народный артист России Иван Иванович Краско", — говорится в релизе.
© Свердловская киностудия (1981)Кадр из фильма "Сын полка"
Кадр из фильма Сын полка - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Свердловская киностудия (1981)
Кадр из фильма "Сын полка"
О дате и месте прощания с актером объявят отдельно. Он служил в театре с 1965 года.
О смерти Краско рассказал в субботу его друг, депутат парламента Петербурга Александр Ржаненков.
© Киностудия им. М. Горького (1978)Кадр из фильма "Конец императора тайги"
Кадр из фильма Конец императора тайги - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
© Киностудия им. М. Горького (1978)
Кадр из фильма "Конец императора тайги"
В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов заявлял РИА Новости, что артист попал в больницу и находится в реанимации.
Краско сыграл в нескольких десятках фильмов, включая "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
Народный артист России Иван Краско - РИА Новости, 1920, 09.08.2025
Биография Ивана Краско
Вчера, 13:48
 
Иван КраскоАлександр Ржаненков
 
 
