В театре назвали причину смерти Ивана Краско

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Актер Иван Краско умер после тяжелого заболевания, написал театр имени Комиссаржевской в соцсети "ВКонтакте".
"С прискорбием сообщаем, что сегодня, на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист театра им В.Ф. Комиссаржевской, народный артист России Иван Иванович Краско", — говорится в релизе.
О дате и месте прощания с актером объявят отдельно. Он служил в театре с 1965 года.
О смерти Краско рассказал в субботу его друг, депутат парламента Петербурга Александр Ржаненков.
В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов заявлял РИА Новости, что артист попал в больницу и находится в реанимации.
Краско сыграл в нескольких десятках фильмов, включая "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".
