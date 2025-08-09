https://ria.ru/20250809/krasko-2034323992.html

В театре назвали причину смерти Ивана Краско

В театре назвали причину смерти Ивана Краско - РИА Новости, 09.08.2025

В театре назвали причину смерти Ивана Краско

Актер Иван Краско умер после тяжелого заболевания, написал театр имени Комиссаржевской в соцсети "ВКонтакте". РИА Новости, 09.08.2025

2025-08-09T13:30:00+03:00

2025-08-09T13:30:00+03:00

2025-08-09T15:20:00+03:00

культура

россия

санкт-петербург

иван краско

александр ржаненков

https://cdnn21.img.ria.ru/images/rsport/59766/92/597669244_0:303:1401:1091_1920x0_80_0_0_e2c66bb9027ab0632c97096daa2f5cc2.jpg

С.-ПЕТЕРБУРГ, 9 авг — РИА Новости. Актер Иван Краско умер после тяжелого заболевания, написал театр имени Комиссаржевской в соцсети "ВКонтакте"."С прискорбием сообщаем, что сегодня, на 95-м году жизни после тяжелой и продолжительной болезни скончался всенародно любимый артист театра им В.Ф. Комиссаржевской, народный артист России Иван Иванович Краско", — говорится в релизе.О дате и месте прощания с актером объявят отдельно. Он служил в театре с 1965 года.О смерти Краско рассказал в субботу его друг, депутат парламента Петербурга Александр Ржаненков.В начале августа директор артиста Вячеслав Смородинов заявлял РИА Новости, что артист попал в больницу и находится в реанимации.Краско сыграл в нескольких десятках фильмов, включая "Эскадрон гусар летучих", "Господин оформитель", "Афганский излом", "Сын полка".

https://ria.ru/20250809/krasko-2034325346.html

россия

санкт-петербург

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2025

Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

россия, санкт-петербург, иван краско, александр ржаненков