https://ria.ru/20250716/gaz-2029488154.html

Случаи взрывов газа в жилых домах в России в 2025 году

Случаи взрывов газа в жилых домах в России в 2025 году - РИА Новости, 16.07.2025

Случаи взрывов газа в жилых домах в России в 2025 году

16 июля в поселке Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме. По данным МЧС РФ, пострадала... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T14:58:00+03:00

2025-07-16T14:58:00+03:00

2025-07-16T14:58:00+03:00

справки

происшествия

взрыв газа

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16 июля в поселке Красный Яр под Новосибирском произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме. По данным МЧС РФ, пострадала женщина, ее осматривают врачи. Под завалами могут находиться еще два человека. По данным областного минздрава, при взрыве один человек погиб, один травмирован и находится в состоянии средней степени тяжести. 7 июля в Курске из-за утечки бытового газа в многоэтажном доме произошел взрыв. Как сообщил врио губернатора Александр Хинштейн, в доме обрушились часть стены и балкон. Один человек получил поверхностные ожоги и был госпитализирован.3 июля в Биробиджане Еврейской автономной области в пятиэтажном доме на улице Набережнойпроизошел хлопок бытового газа без последующего горения. Мужчина, проживающий в квартире, где произошло ЧП, получил ожоги конечностей и был передан медикам.22 июня в Серове Свердловской области на улице Зеленая произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на последнем этаже пятиэтажного жилого дома. В результате ЧП были повреждены чердачное перекрытие и квартира. По словам руководителя пресс-службы регионального главка МВД Валерия Горелых, хлопок произошел после того, как местный житель включил разогреваться чайник, несмотря на запах газа. Глава региона Денис Паслер сообщил о пяти пострадавших: у одного из них были выявлены ожоги 63% тела, остальных после осмотра отпустили домой под амбулаторное наблюдение. Пострадавшего мужчину доставили в ожоговый центр, однако позднее он скончался.14 июня в Архангельске произошел пожар в деревянном многоквартирном жилом доме на улице 100-й Дивизии. Возгорание произошло в квартире на втором этаже, после чего последовал хлопок бытового газа и обрушение кровли дома. Пожар был локализован на площади 200 квадратных метров. Два человека погибли, их тела были обнаружены при разборе конструкций.21 мая в Ставрополе в многоэтажном жилом доме произошел взрыв газа в квартире на верхнем этаже. По данным МЧС, после взрыва произошел пожар, который был локализован на десяти квадратных метрах. В результате взрыва пострадали три человека, в том числе ребенок. Повреждения получили более 40 квартир и 66 автомобилей.6 мая в поселке Буланаш Свердловской области в пятиэтажном жилом доме произошел хлопок газовоздушной смеси без последующего горения в квартире на третьем этаже. В результате инцидента были повреждены внутренние стены двух квартир, оконные проемы квартиры и подъезда. Пострадал один человек, он госпитализирован. Как сообщила пресс-служба региональной прокуратуры, взрыв мог произойти из-за неисправности водонагревателя, который был установлен в ходе осуществления ремонта в одной из квартир. 4 мая в Москве на девятом этаже многоквартирного дома произошел взрыв бытового газа. В результате ЧП загорелись две квартиры, обрушились перекрытия между восьмым и девятым этажами и часть кровли. В этот же день возгорание полностью ликвидировали. Погибли три человека, пострадали более десяти человек, среди них есть дети. По данным правоохранительных органов, квартира, в которой произошел взрыв газа и пожар, сдавалась в аренду. Арендатора на момент происшествия в квартире не было. 22 апреля в Махачкале в Дагестане в квартире в десятиэтажном панельном доме взорвался газ. По данным ГУ МЧС России по Дагестану, обрушений в доме нет, были выбиты две оконные рамы. В результате происшествия пострадали два человека. Их доставили в ожоговый центр Республиканской клинической больницы. Как сообщили в Госжилинспекции Дагестана, газ в многоэтажке подавался от собственной котельной, при этом договор на техобслуживание внутриквартирного газового оборудования отсутствовал.8 апреля в Липецке в многоквартирном доме в одной из квартир произошел сильный хлопок, в результате которого оказались выбиты окна, повреждено остекление балкона. Пострадала женщина – она получила ожоги лба, ушных раковин и верхних конечностей I и II степени. 27 марта в поселке Красногорский Еманжелинского района Челябинской области в результате хлопка газа в квартире на втором этаже произошло разрушение межкомнатных и межквартирной перегородок, остекления квартиры и подъезда. Всего было повреждено 25 квартир. В результате ЧП один человек погиб, еще четверо пострадали, они были доставлены в медучреждение.25 марта в квартире на шестом этаже 14-этажного жилого дома в Махачкале (Дагестан) взорвался газ. По данным минздрава Дагестана, пострадали четыре человека, они были госпитализированы. В управлении по делам ГО и ЧС Махачкалы сообщали, что взрывом выбито более 1000 квартирных окон в восьми многоквартирных домах, повреждения получили около 50 автомобилей. По данным пресс-службы главы Дагестана Сергея Меликова, серьезные повреждения получили 19 квартир. Меликов также сообщил, что газ в доме в Махачкале, где произошел взрыв, подключался без существующих правил и постановки оборудования на учет3 февраля на первом этаже жилого дома в Туапсе на Кубани произошел взрыв бытового газа. За взрывом последовало горение на площади 60 квадратных метров. Из здания эвакуировали 18 человек. В результате ЧП пострадал один человек.4 февраля стало известно, что пострадавший 33-летний мужчина скончался в больнице. 17 января в жилом двухэтажном доме в Богородске (Нижегородская область) произошел взрыв газовоздушной смеси. Возникший пожар был локализован на площади 250 квадратных метров. Эвакуировано 16 человек, семь человек спасены. Одна из жительниц дома погибла, вторая была доставлена в медицинское учреждение. Всего в доме зарегистрировано 28 человек. Вечером 6 января в пятиэтажном жилом доме в Петрозаводске (Карелия) произошел взрыв бытового газа. По данным МЧС России, после хлопка в квартире обрушилась стена между комнатами, возгорания не произошло. Пострадали четыре человека, двоих из которых спасатели вытащили из-под завалов. Они были госпитализированы. Остальных жильцов дома эвакуировали. Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

справки, происшествия, взрыв газа