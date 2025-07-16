При взрыве газа в жилом доме под Новосибирском погиб один человек
Один человек погиб и один пострадал при взрыве газа в доме в поселке Красный Яр
© Фото : соцсетиМесто взрыва газа в поселке Красный Яр. 16 июля 2025
© Фото : соцсети
Место взрыва газа в поселке Красный Яр. 16 июля 2025
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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил травмы при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, сообщили журналистам в областном минздраве.
Как сообщалось, в 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. МЧС РФ сообщало, что пострадала женщина, ее осматривают врачи, под завалами могут находиться еще два человека.
"Есть предварительная информация от скорой помощи: один погибший, один травмированный, его состояние средней тяжести", - сообщила представитель министерства.
ГУМВД РФ по Новосибирской области сообщает, что полицейские принимают необходимые меры для беспрепятственного проезда спецтехники, организовано оцепление места происшествия.
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