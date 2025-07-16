https://ria.ru/20250716/vzryv-2029389608.html

При взрыве газа в жилом доме под Новосибирском погиб один человек

При взрыве газа в жилом доме под Новосибирском погиб один человек - РИА Новости, 16.07.2025

При взрыве газа в жилом доме под Новосибирском погиб один человек

Один человек погиб, еще один получил травмы при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, сообщили журналистам в... РИА Новости, 16.07.2025

2025-07-16T09:55:00+03:00

2025-07-16T09:55:00+03:00

2025-07-16T10:09:00+03:00

происшествия

новосибирская область

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НОВОСИБИРСК, 16 июл – РИА Новости. Один человек погиб, еще один получил травмы при взрыве газа в жилом многоквартирном доме в поселке Красный Яр под Новосибирском, сообщили журналистам в областном минздраве.Как сообщалось, в 12.30 (08.30 мск) произошел взрыв газовоздушной смеси в жилом многоквартирном двухэтажном доме в поселке Красный Яр Новосибирского района. МЧС РФ сообщало, что пострадала женщина, ее осматривают врачи, под завалами могут находиться еще два человека."Есть предварительная информация от скорой помощи: один погибший, один травмированный, его состояние средней тяжести", - сообщила представитель министерства.ГУМВД РФ по Новосибирской области сообщает, что полицейские принимают необходимые меры для беспрепятственного проезда спецтехники, организовано оцепление места происшествия.

https://ria.ru/20250327/gaz-2007714239.html

новосибирская область

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Ольга Фомченкова

Ольга Фомченкова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Ольга Фомченкова

происшествия, новосибирская область