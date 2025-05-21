https://ria.ru/20250521/shoygu-2018150009.html

Биография Сергея Шойгу

Биография Сергея Шойгу - РИА Новости, 21.05.2025

Биография Сергея Шойгу

Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне Республика Тыва). РИА Новости, 21.05.2025

2025-05-21T01:32:00+03:00

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мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)

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Секретарь Совета Безопасности Российской Федерации Сергей Кужугетович Шойгу родился 21 мая 1955 года в городе Чадан Тувинской АССР (ныне Республика Тыва). В 1977 году окончил Красноярский политехнический институт (ныне Красноярский государственный технический университет) по специальности "инженер-строитель". Кандидат экономических наук. С 1977 года по 1978 год – мастер треста "Промхимстрой" (Красноярск), в 1978-1979 годах – мастер, начальник участка треста "Тувинстрой" (Кызыл). С 1979 года по 1984 год был старшим прорабом, главным инженером, начальником строительного треста "Ачинскалюминийстрой" (Ачинск). С 1984 года по 1985 год являлся заместителем управляющего трестом "Саяналюминстрой" (Саяногорск). С 1985 года по 1986 год занимал должность управляющего трестом "Саянтяжстрой" (Абакан). В 1986-1988 годах – управляющий трестом "Абаканвагонстрой" (Абакан). С 1988 года по 1989 год был вторым секретарем Абаканского ГК КПСС. В 1989-1990 годах – инспектор Красноярского крайкома КПСС. С 1990 по 1991 год работал заместителем председателя Государственного комитета РСФСР по архитектуре и строительству. В 1991 году Сергей Шойгу был председателем Российского корпуса спасателей, председателем Государственного комитета РСФСР по чрезвычайным ситуациям. С 1991 года по 1994 год занимал должность председателя Государственного комитета РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий. С 1994 года по 2012 год – министр РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий (с 10 января 2000 года по 7 мая 2000 года – заместитель председателя правительства РФ – министр МЧС России). С 11 мая по 6 ноября 2012 года занимал пост губернатора Московской области. 6 ноября 2012 года указом президента РФ Сергей Шойгу был назначен министром обороны РФ. 18 мая 2018 года переназначен на пост министра обороны Российской Федерации. С 15 января 2020 года – исполняющий обязанности министра обороны РФ. 21 января 2020 года Сергей Шойгу был вновь переназначен на пост министра обороны РФ. С 7 мая 2024 года – исполняющий обязанности министра обороны РФ. 12 мая 2024 года указом президента РФ назначен секретарем Совета Безопасности Российской Федерации. Член Бюро Высшего совета партии "Единая Россия". Генерал армии (2003). Герой Российской Федерации (1999). Заслуженный спасатель Российской Федерации. Постоянный член Совета Безопасности РФ, член Национального антитеррористического комитета, член Межведомственной комиссии по противодействию экстремизму в РФ. С 2009 года является президентом Русского географического общества (РГО). Инициировал создание Молодежного клуба РГО, поддержал такие масштабные проекты, как Географический диктант, фотоконкурс "Самая красивая страна", Фестиваль РГО, экспедиции "Кызыл-Курагино", "Гогланд", "Туннуг" и многие другие.Увлекается графикой и резьбой.Является игроком Ночной хоккейной лиги, также играет в футбол. В 2016 году Сергей Шойгу и министр иностранных дел РФ Сергей Лавров объявили о старте Народной футбольной лиги (НФЛ). В настоящее время является членом попечительского совета НФЛ.Имеет множество государственных наград, среди которых ордена "За заслуги перед Отечеством" III (2005) и II степеней (2010), орден Почета (2008) и др.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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Дарья Буймова

Дарья Буймова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Дарья Буймова

справки, россия, сергей шойгу, кпсс, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), единая россия, сергей лавров, абакан, рсфср