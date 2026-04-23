Кредит ЕС для Украины ляжет бременем на простых европейцев, заявил Шойгу
12:57 23.04.2026 (обновлено: 13:05 23.04.2026)
Кредит ЕС для Украины ляжет бременем на простых европейцев, заявил Шойгу

Шойгу: кредит ЕС для Киева ляжет очередным бременем на простых европейцев

Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Новый европейский кредит Украине в 90 миллиардов евро ляжет очередным бременем на простых жителей Евросоюза, заявил Сергей Шойгу.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новый европейский кредит Украине в 90 миллиардов евро ляжет очередным бременем на простых жителей Евросоюза, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.
Накануне послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России.
"Упомянутые расходы на финансирование киевского режима лягут очередным бременем на простых европейцев, которые и так уже столкнулись с существенным урезанием пенсионных и социальных программ. Долги ЕС уже превышают 15 триллионов евро", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза.
Он подчеркнул, что за авантюру властей, "привыкших жить за чужой счет", будут вынуждены расплачиваться рядовые граждане Евросоюза.
"Однако благополучие собственного населения, по-видимому, чиновников в ЕС не слишком заботит", - констатировал секретарь Совбеза РФ.
