Кредит ЕС для Украины ляжет бременем на простых европейцев, заявил Шойгу

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Новый европейский кредит Украине в 90 миллиардов евро ляжет очередным бременем на простых жителей Евросоюза, заявил секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу.
"Упомянутые расходы на финансирование киевского режима лягут очередным бременем на простых европейцев, которые и так уже столкнулись с существенным урезанием пенсионных и социальных программ. Долги ЕС уже превышают 15 триллионов евро", - приводит слова Шойгу пресс-служба аппарата Совбеза.
Он подчеркнул, что за авантюру властей, "привыкших жить за чужой счет", будут вынуждены расплачиваться рядовые граждане Евросоюза.
"Однако благополучие собственного населения, по-видимому, чиновников в ЕС не слишком заботит", - констатировал секретарь Совбеза РФ.