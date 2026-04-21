18:12 21.04.2026
Россия использует все методы для защиты своих граждан в ПМР, заявил Шойгу

© РИА Новости / Максим Блинов
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу заявил, что Россия при необходимости будет использовать все доступные методы для защиты российских граждан в Приднестровье.
  • Молдавия все активнее развивает сотрудничество с НАТО и другими странами альянса, по словам Шойгу.
  • В Приднестровье проживает более 220 тысяч российских граждан, чьи интересы и безопасность находятся под угрозой, подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Москва при необходимости будет использовать все доступные методы для защиты российских граждан в Приднестровье в соответствии с конституцией, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Молдавия все активнее развивает сотрудничество с НАТО и другими странами альянса, заявил Шойгу в интервью "Комсомольской правде".
"При этом нельзя забывать, что в Приднестровье проживает более 220 тысяч российских граждан, интересы и безопасность которых из-за бездумных и безответственных действий Киева и Кишинева в настоящее время находятся под угрозой. И если возникнет необходимость, Россия предпримет все нужные шаги и будет использовать все доступные методы для их защиты в соответствии с конституцией", - подчеркнул секретарь Совета безопасности РФ.
Силовые методы в Приднестровье негативно скажутся на Молдавии, заявил Шойгу
Вчера, 18:11
 
