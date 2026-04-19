Краткий пересказ от РИА ИИ ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.

В России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа.

Жертвами карательных операций киевского режима в Донбассе стали свыше 5 тысяч мирных жителей, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.

Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган передал Владимиру Путину готовность Анкары организовать переговоры по Украине.

МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.

ВСУ за сутки потеряли 1 170 военнослужащих, шесть авиабомб, снаряд HIMARS и 274 беспилотника.

Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 644 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 970 танков и других боевых бронированных машин, 1 703 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 522 орудия полевой артиллерии и минометов, 59 735 единиц специальной военной автомобильной техники.

День памяти жертв геноцида советского народа

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.

Жертвами карательных операций киевского режима в Донбассе стали свыше 5 тысяч мирных жителей, были ранены свыше 13,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.

По данным российского надзорного ведомства, частично или полностью были разрушены свыше 153 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе порядка 138 тысяч жилых домов, более 1,5 тысяч образовательных и свыше 840 медицинских организаций и учреждений, более 1,4 тысячи объектов социального назначения, производственных и торговых предприятия, не менее 11,4 тысячи объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, свыше 500 учреждений культуры и спортивных объектов, более 200 религиозных сооружений.

Россия осуждает любые проявления геноцида и продолжает делать всё возможное для активизации механизмов международной ответственности за него, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова

Российская сторона продолжит решительно защищать историческую правду, противодействовать попыткам обелить нацистских преступников, заявил в видеообращении в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа глава МИД РФ Сергей Лавров

Россия сохранила свою историческую память о жертвах и победах Второй Мировой войны, несмотря на многочисленные попытки её переписать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова

Новости с линии боевого соприкосновения

Резервы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ были уничтожены в селе Никольское Сумской области , сообщили РИА Новости в силовых структурах.

Российский военный, командир взвода в течение недели удерживал позицию, несмотря на ранение и постоянные атаки противника, рассказал РИА Новости командир боевой машины группировки войск РФ "Центр" Александр Басов.

Подразделения группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 60 ударных гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".

Специалисты-ремонтники группировки войск "Центр" изготавливают противовоздушные турели из трех пулеметов Калашникова с боезапасом в 3 тысячи патронов, сообщили в Минобороны России.

Подлость ВСУ

ДНР сорвали 80 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.

Украинские военные взорвали школу во Владимировке в Донецкой Народной Республике за то, что директор отказала им в ней расположиться, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта Николай Шевченко.

