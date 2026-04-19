Спецоперация, 19 апреля: ВС России нанесли удары по объектам энергетики ВСУ
Специальная военная операция на Украине
Специальная военная операция на Украине
 
17:54 19.04.2026

Спецоперация, 19 апреля: ВС России нанесли удары по объектам энергетики ВСУ

Российский военнослужащий
Российский военнослужащий
© РИА Новости / Станислав Красильников
Перейти в медиабанк
Российский военнослужащий. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ.
  • В России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа.
  • Жертвами карательных операций киевского режима в Донбассе стали свыше 5 тысяч мирных жителей, сообщили в Генеральной прокуратуре РФ.
  • Глава МИД Турции Хакан Фидан заявил, что Реджеп Тайип Эрдоган передал Владимиру Путину готовность Анкары организовать переговоры по Украине.
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. ВС России нанесли поражение объектам энергетической инфраструктуры Украины, используемым в интересах ВСУ, сообщили в Минобороны РФ.
ВСУ за сутки потеряли 1 170 военнослужащих, шесть авиабомб, снаряд HIMARS и 274 беспилотника.
Всего с начала проведения специальной военной операции уничтожены 671 самолет, 284 вертолета, 135 644 беспилотных летательных аппарата, 656 зенитных ракетных комплексов, 28 970 танков и других боевых бронированных машин, 1 703 боевые машины реактивных систем залпового огня, 34 522 орудия полевой артиллерии и минометов, 59 735 единиц специальной военной автомобильной техники.

День памяти жертв геноцида советского народа

Президент России Владимир Путин ранее подписал закон об установлении новой памятной даты России - 19 апреля - Дня памяти жертв геноцида советского народа, совершенного нацистами и их пособниками в период Великой Отечественной войны. В этом году он будет отмечаться впервые.
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал Владимира Зеленского и его хозяев основными причинами нынешнего геноцида Киева против украинского и русского народов.
Жертвами карательных операций киевского режима в Донбассе стали свыше 5 тысяч мирных жителей, были ранены свыше 13,5 тысячи человек, сообщили РИА Новости в Генеральной прокуратуре РФ.
По данным российского надзорного ведомства, частично или полностью были разрушены свыше 153 тысячи объектов гражданской инфраструктуры, в том числе порядка 138 тысяч жилых домов, более 1,5 тысяч образовательных и свыше 840 медицинских организаций и учреждений, более 1,4 тысячи объектов социального назначения, производственных и торговых предприятия, не менее 11,4 тысячи объектов жизнеобеспечения и коммунального хозяйства, свыше 500 учреждений культуры и спортивных объектов, более 200 религиозных сооружений.
Россия осуждает любые проявления геноцида и продолжает делать всё возможное для активизации механизмов международной ответственности за него, заявила уполномоченный по правам человека в РФ Татьяна Москалькова.
Российская сторона продолжит решительно защищать историческую правду, противодействовать попыткам обелить нацистских преступников, заявил в видеообращении в связи с Днём памяти жертв геноцида советского народа глава МИД РФ Сергей Лавров.
Россия сохранила свою историческую память о жертвах и победах Второй Мировой войны, несмотря на многочисленные попытки её переписать, заявила официальный представитель МИД РФ Мария Захарова.
Новости с линии боевого соприкосновения

Резервы 80-й отдельной десантно-штурмовой бригады ВСУ были уничтожены в селе Никольское Сумской области, сообщили РИА Новости в силовых структурах.
Российский военный, командир взвода в течение недели удерживал позицию, несмотря на ранение и постоянные атаки противника, рассказал РИА Новости командир боевой машины группировки войск РФ "Центр" Александр Басов.
Подразделения группировки войск "Север" с начала апреля уничтожили более 60 ударных гексакоптеров "Баба-Яга" ВСУ как над линией боевого соприкосновения, так и в буферной зоне, рассказал РИА Новости начальник огневого поражения 11-го армейского корпуса с позывным "Карта".
Специалисты-ремонтники группировки войск "Центр" изготавливают противовоздушные турели из трех пулеметов Калашникова с боезапасом в 3 тысячи патронов, сообщили в Минобороны России.
Подлость ВСУ

В ДНР сорвали 80 террористических атак украинских БПЛА по мирным жителям и гражданской инфраструктуре за прошедшую неделю, сообщили в пресс-службе УФСБ России по республике.
Украинские военные взорвали школу во Владимировке в Донецкой Народной Республике за то, что директор отказала им в ней расположиться, рассказал РИА Новости беженец из этого населенного пункта Николай Шевченко.

Переговорный процесс

Президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в контакте с российским коллегой Владимиром Путиным передал ему готовность Анкары организовать переговоры по Украине, в том числе на уровне лидеров, сообщил глава МИД Турции Хакан Фидан.
Киев обращался к Анкаре с просьбой рассмотреть возможность организации встречи Владимира Путина и Владимира Зеленского с возможным участием лидеров США и Турции Дональда Трампа и Реджепа Тайипа Эрдогана по вопросу урегулирования на Украине, сообщил украинский министр иностранных дел Андрей Сибига.
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
Интерактивная карта спецоперации Вооруженных сил России на Украине
