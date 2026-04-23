"В районе Санкт-Петербурга": в США предупредили о плане НАТО против России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия имеет законное право на ответ на фоне предоставления странами НАТО своей территории для ударов по России, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
Аналитик, в частности, прокомментировал удары украинских беспилотников по портовой инфраструктуре в Усть-Луге.
"Я бы не стал утверждать, что Киев использует воздушное пространство НАТО. Я бы сказал, что именно НАТО начала использовать киевский режим в качестве марионеток, чтобы наносить удары по российскому побережью в районе Санкт-Петербурга из своего воздушного пространства. <…> В любом случае, это акт войны и акт агрессии. Если это происходит на их территории, то Россия имеет полное право, согласно международному праву, на ответные действия", — отметил эксперт.
По мнению эксперта, НАТО таким образом закрепила за собой статус "бумажного тигра", не способного ни на что, кроме подобных провокаций.
В конце марта ВСУ активизировали удары БПЛА по Ленинградской области. Российская ПВО уничтожила десятки аппаратов, однако повреждения получил порт в Усть-Луге.
Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. Он также отметил, что если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории России, то они являются открытыми соучастниками агрессии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что Москва примет соответствующие меры, если подтвердится информация о предоставлении странами ЕС своего воздушного пространства для атак ВСУ на российскую территорию.