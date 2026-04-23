Рейтинг@Mail.ru
"В районе Санкт-Петербурга": в США предупредили о плане НАТО против России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
Специальная военная операция на Украине
 
04:20 23.04.2026 (обновлено: 04:39 23.04.2026)
"В районе Санкт-Петербурга": в США предупредили о плане НАТО против России

Аналитик Слебода: Россия вправе ответить на поддержанные НАТО атаки дронов ВСУ

Учения НАТО в Балтийском море. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Американский аналитик Марк Слебода заявил, что Россия имеет законное право на ответ на фоне предоставления странами НАТО своей территории украинским беспилотникам для ударов по России.
  • По его словам, НАТО таким образом закрепила за собой статус "бумажного тигра", не способного ни на что, кроме подобных провокаций.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Россия имеет законное право на ответ на фоне предоставления странами НАТО своей территории для ударов по России, заявил американский аналитик Марк Слебода в интервью Рэйчел Блевинс на ее YouTube-канале.
Аналитик, в частности, прокомментировал удары украинских беспилотников по портовой инфраструктуре в Усть-Луге.
Москва - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Это аморально": на Западе ужаснулись новому решению ЕС по России
Вчера, 00:57
"Я бы не стал утверждать, что Киев использует воздушное пространство НАТО. Я бы сказал, что именно НАТО начала использовать киевский режим в качестве марионеток, чтобы наносить удары по российскому побережью в районе Санкт-Петербурга из своего воздушного пространства. <…> В любом случае, это акт войны и акт агрессии. Если это происходит на их территории, то Россия имеет полное право, согласно международному праву, на ответные действия", — отметил эксперт.

По мнению эксперта, НАТО таким образом закрепила за собой статус "бумажного тигра", не способного ни на что, кроме подобных провокаций.
В конце марта ВСУ активизировали удары БПЛА по Ленинградской области. Российская ПВО уничтожила десятки аппаратов, однако повреждения получил порт в Усть-Луге.
Флаги НАТО и Финляндии - РИА Новости, 1920, 22.04.2026
"Как же мы глупы": в Финляндии признали критическую ошибку
22 апреля, 07:12
Ранее секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. Он также отметил, что если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории России, то они являются открытыми соучастниками агрессии.
Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков предупредил, что Москва примет соответствующие меры, если подтвердится информация о предоставлении странами ЕС своего воздушного пространства для атак ВСУ на российскую территорию.
Противотанковые заграждения на Украине - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Безумные идеи": на Западе ответили на план Украины по Донбассу
Вчера, 02:59
 
Специальная военная операция на УкраинеВ миреРоссияУсть-ЛугаКиевМарк СлебодаСергей ШойгуНАТОВооруженные силы УкраиныЕвросоюзДмитрий Песков
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала