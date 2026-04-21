Кишинев и ЕС пытаются выдавить группу российских войск из ПМР, заявил Шойгу

- Кишинев при поддержке Евросоюза пытается выдавить из Приднестровья оперативную группу российских войск, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
- Молдавская Главная инспекция по миграции 17 апреля объявила командование ОГРВ в Приднестровье нежелательными лицами.
- По словам Шойгу, этот шаг подтверждает намерение властей идти на дальнейшее обострение ситуации.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кишинев при поддержке Евросоюза пытается "выдавить" из Приднестровья оперативную группу российских войск, это однозначно подтверждает планы властей Молдавии обострять ситуацию и дальше, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Очевидно, власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить из Приднестровья оперативную группу российских войск. Семнадцатого апреля Главная инспекция по миграции Молдавии по формальному признаку объявила нежелательными лицами командование ОГРВ в Приднестровье", - сказал Шойгу в интервью "Комсомольской правде".
Таким образом, молдавские власти фактически лишили руководство группировки законной возможности передвижения за пределы региона, подчеркнул Шойгу.
"Этот политический шаг однозначно подтверждает твердое намерение нынешнего руководства в Кишиневе идти на дальнейшее обострение ситуации", - добавил он.