Кишинев и ЕС пытаются выдавить группу российских войск из ПМР, заявил Шойгу

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кишинев при поддержке Евросоюза пытается "выдавить" из Приднестровья оперативную группу российских войск, это однозначно подтверждает планы властей Молдавии обострять ситуацию и дальше, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.