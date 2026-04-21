Кишинев и ЕС пытаются выдавить группу российских войск из ПМР, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.04.2026
18:09 21.04.2026
Кишинев и ЕС пытаются выдавить группу российских войск из ПМР, заявил Шойгу

© РИА Новости / Алексей Никольский
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Кишинев при поддержке Евросоюза пытается выдавить из Приднестровья оперативную группу российских войск, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
  • Молдавская Главная инспекция по миграции 17 апреля объявила командование ОГРВ в Приднестровье нежелательными лицами.
  • По словам Шойгу, этот шаг подтверждает намерение властей идти на дальнейшее обострение ситуации.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Кишинев при поддержке Евросоюза пытается "выдавить" из Приднестровья оперативную группу российских войск, это однозначно подтверждает планы властей Молдавии обострять ситуацию и дальше, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Очевидно, власти Молдавии при поддержке Евросоюза пытаются выдавить из Приднестровья оперативную группу российских войск. Семнадцатого апреля Главная инспекция по миграции Молдавии по формальному признаку объявила нежелательными лицами командование ОГРВ в Приднестровье", - сказал Шойгу в интервью "Комсомольской правде".
Таким образом, молдавские власти фактически лишили руководство группировки законной возможности передвижения за пределы региона, подчеркнул Шойгу.
"Этот политический шаг однозначно подтверждает твердое намерение нынешнего руководства в Кишиневе идти на дальнейшее обострение ситуации", - добавил он.
Герб Приднестровья - РИА Новости, 1920, 15.04.2026
МИД ПМР: Молдавия будет дискредитировать миротворцев Приднестровья
15 апреля, 18:31
 
