В Финляндии сделали резкое заявление о России

МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва может ответить Хельсинки за предоставление финского воздушного пространства для украинских БПЛА, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«
"Финляндии теперь в полной мере грозят ответные меры со стороны России после того, как она предоставила свое воздушное пространство для украинских дронов", — написал он в соцсети X.
По мнению политика, финское правительство сделало свою страну целью для России.
На прошлой неделе секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. Он также отметил, что если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории России, то они являются открытыми соучастниками агрессии, и предупредил о праве на самооборону.