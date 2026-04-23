Рейтинг@Mail.ru
В Финляндии сделали резкое заявление о России
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
11:39 23.04.2026 (обновлено: 15:31 23.04.2026)
В Финляндии сделали резкое заявление о России

Мема: Россия может ответить Финляндии за предоставление неба беспилотникам ВСУ

© AP Photo / Markus SchreiberФлаг Финляндии на здании в Хельсинки
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
© AP Photo / Markus Schreiber
Флаг Финляндии на здании в Хельсинки
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема заявил, что Москва может ответить Хельсинки за предоставление финского воздушного пространства для украинских БПЛА.
  • По мнению политика, Финляндия, предоставив свое воздушное пространство для украинских дронов, стала целью для России.
МОСКВА, 23 апр — РИА Новости. Москва может ответить Хельсинки за предоставление финского воздушного пространства для украинских БПЛА, заявил член финской партии "Альянс свободы" Армандо Мема.
«

"Финляндии теперь в полной мере грозят ответные меры со стороны России после того, как она предоставила свое воздушное пространство для украинских дронов", — написал он в соцсети X.

Владимир Зеленский - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
СМИ рассказали о дерзком требовании Зеленского к США
Вчера, 10:58
По мнению политика, финское правительство сделало свою страну целью для России.
На прошлой неделе секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. Он также отметил, что если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории России, то они являются открытыми соучастниками агрессии, и предупредил о праве на самооборону.
Президент США Дональд Трамп - РИА Новости, 1920, 23.04.2026
"Пришло время". В США предложили неожиданную награду для Трампа
Вчера, 09:53
 
В миреРоссияФинляндияСергей ШойгуМосква
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала