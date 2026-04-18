"Какого черта?" В Финляндии набросились на Стубба из-за России

МОСКВА, 18 апр — РИА Новости. Президенту Финляндии Александру Стуббу следует отправиться в Москву на фоне роста напряженности в отношениях с Россией, заявил профессор Хельсинкского университета Туомас Малинен, комментируя его планы посетить страны Ближнего Востока в ближайшие дни.