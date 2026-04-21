Россия следит за действиями Молдавии в Приднестровье, заявил Шойгу

Краткий пересказ от РИА ИИ
- Россия рассматривает все возможные сценарии действий Молдавии в отношении Приднестровья, заявил секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу.
- Шойгу подчеркнул, что Россия относится к подобным заявлениям со всей серьезностью.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Россия рассматривает все возможные сценарии действий Кишинева в отношении Приднестровья, даже самые маловероятные, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу, говоря о возможности силового присоединения Приднестровья Молдавией.
"Исключать никогда ничего нельзя, и мы рассматриваем все возможные сценарии, даже самые маловероятные", - сказал Шойгу в интервью "Комсомольской правде".
Секретарь СБ РФ напомнил, что недавно глава офиса Владимира Зеленского Кирилл Буданов (внесен Росфинмониторингом в список экстремистов и террористов) заявил о возможности ВСУ взять под контроль Приднестровье.
"Правда, при этом он оговорился, что, сделать это "без единого выстрела" не удастся, и что вопрос вывода российского контингента из Приднестровья сейчас не является принципиальным для киевского режима в контексте переговоров по урегулированию украинского конфликта. Разумеется, мы относимся к подобным заявлениям со всей серьезностью", - добавил Шойгу.
