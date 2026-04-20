"Нанесут удары": новое заявление Лаврова вызвало панику на Западе - РИА Новости, 20.04.2026
03:36 20.04.2026 (обновлено: 10:32 20.04.2026)
"Нанесут удары": новое заявление Лаврова вызвало панику на Западе

Меркурис: слова Лаврова о красных линиях стали явным предупреждением Западу

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Министр иностранных дел России Сергей Лавров
Министр иностранных дел России Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 20.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Министр иностранных дел России Сергей Лавров. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала отметил, что заявление Сергея Лаврова о красных линиях России является важным предупреждением для НАТО.
  • По словам обозревателя, в случае продолжения атак российских регионов с территории стран Прибалтики и Финляндии на Западе должны быть готовы к ответу со стороны Москвы.
МОСКВА, 20 апр — РИА Новости. Слова министра иностранных дел Сергея Лаврова о красных линиях России стали важным предупреждением НАТО, заявил британский военный аналитик Александр Меркурис в эфире YouTube-канала.
«
"Лавров сообщил, что, в конце концов, если красные линии действительно будут нарушены, русские отреагируют. <…> Похоже, он предупредил, что страны Балтии и Финляндия почти достигли точки, когда русские больше не смогут игнорировать их поведение", — сказал эксперт.
По его словам, Североатлантическому альянсу стоит прислушаться к словам главы российского МИД, так как военные провокации против России могут обернуться проблемой для самого блока.
«
"Русские дают европейцам и американцам очень серьезные предупреждения о том, что ситуация зашла слишком далеко. И если эти российские красные линии будут пересечены, если беспилотники еще нанесут удары по целям в России, действуя с территории стран Балтии и Финляндии, то никто на Западе не должен ошибочно полагать, что русские никогда не ответят", — подчеркнул Меркурис.
В четверг секретарь Совета безопасности Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. Он также отметил, что если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по территории России, то они являются открытыми соучастниками агрессии, и предупредил о праве на самооборону.
Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников в отношении объектов в России. Председатель Морской коллегии Николай Патрушев заявил, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.
В субботу Сергей Лавров, выступая на дипломатическом форуме в турецкой Анталье заявил, что даже хорошо, что никто на Западе не понимает, где проходят российские красные линии. По словам министра, это связано с тем, что терпение России может лопнуть в самый неподходящий для Запада момент.
