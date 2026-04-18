ЕК утверждает, что ЕС не открывал воздушное пространство для БПЛА ВСУ

БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия не видела доказательств того, что страны Балтии и Финляндия открыли своё воздушное пространство для украинских дронов, наносящих удары по России.