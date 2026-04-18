ЕК утверждает, что ЕС не открывал воздушное пространство для БПЛА ВСУ

БРЮССЕЛЬ, 18 апр – РИА Новости. Представитель внешнеполитической службы Евросоюза Анитта Хиппер заявила на брифинге в Брюсселе, что Еврокомиссия не видела доказательств того, что страны Балтии и Финляндия открыли своё воздушное пространство для украинских дронов, наносящих удары по России.
В четверг секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу заявил, что участились случаи, когда через Финляндию и страны Прибалтики осуществляются удары украинских беспилотников по России. По его словам, если государства сознательно предоставляют свое воздушное пространство для ударов БПЛА по РФ, то они являются открытыми соучастниками агрессии против России и предупредил о праве на самооборону.
"Насколько нам известно, никаких доказательств, подтверждающих эти заявления, не существует", - заявила Хиппер.
Эстония, Латвия и Литва ранее утверждали, что не давали разрешения Украине использовать свои территории и воздушное пространство для атак беспилотников в отношении объектов в России. Председатель Морской коллегии РФ Николай Патрушев заявил, что сопредельные страны являются соучастниками ударов украинскими беспилотниками по российским портам на Балтике, поскольку маршрут пролета БПЛА требует тщательной проработки и как минимум согласия руководства тех стран, над которыми он проходил.