Шойгу: попытка захвата Киевом складов боеприпасов в ПМР приведет к жертвам

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Попытка захвата Украиной складов боеприпасов в приднестровской Колбасне повлечет многочисленные жертвы и региональную экологическую катастрофу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба", - сказал Шойгу в интервью "Комсомольской правде".
Склады в Колбасне заполнялись еще в советское время, напомнил он.
"Прошло уже почти сорок лет, у большей части боеприпасов давно истек срок годности. Это означает, что не только использовать их по назначению, но и перемещать их, и даже просто трогать смертельно опасно. И эта опасность возрастает с каждым годом", - добавил Шойгу.
