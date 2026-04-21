Шойгу: попытка захвата Киевом складов боеприпасов в ПМР приведет к жертвам - РИА Новости, 21.04.2026
18:04 21.04.2026 (обновлено: 18:08 21.04.2026)
Шойгу: попытка захвата Киевом складов боеприпасов в ПМР приведет к жертвам

Шойгу: попытка захвата Киевом складов боеприпасов в ПМР вызовет массовые жертвы

© РИА Новости / Юрий Кочетков
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Архивное фото
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Попытка захвата Украиной складов боеприпасов в приднестровской Колбасне повлечет многочисленные жертвы и региональную экологическую катастрофу, заявил секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу.
  • Он назвал такие действия безрассудным шагом.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Попытка захвата Украиной складов боеприпасов в приднестровской Колбасне повлечет многочисленные жертвы и региональную экологическую катастрофу, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Если такие действия будут предприняты, это будет абсолютно безрассудный шаг. Цена его будет высока: многочисленные человеческие жертвы и экологическая катастрофа регионального масштаба", - сказал Шойгу в интервью "Комсомольской правде".
Склады в Колбасне заполнялись еще в советское время, напомнил он.
"Прошло уже почти сорок лет, у большей части боеприпасов давно истек срок годности. Это означает, что не только использовать их по назначению, но и перемещать их, и даже просто трогать смертельно опасно. И эта опасность возрастает с каждым годом", - добавил Шойгу.
