Шойгу: есть впечатление, что Кишинев не хочет мирного соседства с ПМР

МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Мирное и взаимовыгодное соседство Приднестровья и Молдавии возможно, но складывается впечатление, что Кишинев делает все, чтобы этого не произошло, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.

"Нет ничего невозможного, нужны только воля и условия. Но складывается впечатление, что Кишинев делает все, чтобы ни воли к воссоединению не было, ни нормальных условий для него не сложилось. То же касается и "цивилизованного развода", - сказал Шойгу в интервью "Комсомольской правде", отвечая на вопрос о возможности реинтеграции Приднестровья и Молдавии или хотя бы их мирного и взаимовыгодного соседства.

Шойгу напомнил, что, во-первых, есть единственный легитимный международный переговорный формат "5+2", в рамках которого уже были сформированы взаимоприемлемые решения.

"Но Молдавия при пособничестве Украины принципиально отказывается возобновлять его реальную работу. Он уже больше шести лет бездействует. При этом регулярно звучащие обвинения в адрес России в противодействии его работе и в целом приднестровскому урегулированию откровенно смехотворны. Это не что иное, как попытка переложить ответственность за свои действия на других", - отметил секретарь СБ РФ.

Во-вторых, население Приднестровья, несмотря на наличие у существенной его части молдавского гражданства, фактически отрезали от участия в политической жизни Молдавии, добавил Шойгу. "Очень показательными в этой связи были референдум по евроинтеграции, президентские и парламентские выборы. На них волеизъявление населения Приднестровья было искусственно и принудительно ограничено", - сказал он.

По его словам, это свидетельствует о том, что нынешнее руководство Молдавии либо опасается учитывать мнение и интересы проживающих в Приднестровье молдаван, либо относится к ним как к людям низшего сословия. "То же самое касается, кстати, и граждан Молдавии, проживающих на территории России", - добавил Шойгу.

В-третьих, продолжаются попытки исключить Тирасполь из процесса урегулирования и игнорировать его позицию и интересы, сказал секретарь СБ РФ.

"Даже в обнародованном недавно англоязычном неофициальном документе молдавского правительства говорится, что левобережные власти проявляют обструкционизм по отношению к "долгосрочным мерам" и в целом об "отсутствии у Москвы и Тирасполя политической воли" к проведению переговоров по существу", - сказал Шойгу. Народ Приднестровья жил на своей земле испокон веку, подчеркнул он. "То, что население региона, как и, впрочем, значительная часть населения Молдавии, имеет свое мнение, не готово к форсированной румынизации и не стремится в ЕС , следует воспринимать как данность", - сказал Шойгу.

По его словам, в Приднестровье прекрасно помнят, что творили в 1990-1992 годах молдавские, а точнее, румынские националисты.

"Большинство военных преступлений и преступлений против человечности, совершенных тогда, остались безнаказанными – более того, сегодня в Молдавии полным ходом идет процесс героизации тех, кто с оружием в руках пришел убивать мирное население. Тогда, кстати, Совет Европы , Евросоюз и так называемые правозащитники демонстративно промолчали, а где-то – и встали на сторону убийц. Эти события еще ждут надлежащей исторической и правовой оценки", - отметил Шойгу.

По его словам, контакты населения Приднестровья и Молдавии сохраняются, а люди в Приднестровье отлично видят, как молдавские власти систематически нарушают права русскоязычных граждан, ввели уголовную ответственность за сепаратизм, разрешили лишать молдавского гражданства тех, кто вступил в "вооруженные силы неконституционного образования либо государства-агрессора".