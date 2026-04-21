Молдавия, выйдя из СНГ, потеряет нацеленный на Восток рынок, заявил Шойгу - РИА Новости, 21.04.2026
18:31 21.04.2026
Молдавия, выйдя из СНГ, потеряет нацеленный на Восток рынок, заявил Шойгу

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Сергей Шойгу
Сергей Шойгу. Архивное фото
  • Выход Молдавии из СНГ приведет к разрушению экономических связей с Россией и другими странами Содружества, добавил Шойгу.
  • Дефицит топлива и рост цен на молдавских заправках демонстрируют последствия отказа Кишинева от взаимодействия в рамках СНГ, подытожил Шойгу.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Молдавия, выйдя из СНГ, разрушит свои экономические связи с другими странами Содружества, а также потеряет рынок, нацеленный на Восток, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
"Для нас этот сюжет не является какой-то сенсацией. Такой процесс был запущен (президентом Молдавии Майей - ред.) Санду фактически с 2021 года и начал практически реализовываться с марта 2022 года после подачи Молдавией заявки на вступление в Евросоюз", - сказал Шойгу в интервью "Комсомольской правде".
По его словам, Россия внимательно отслеживала действия руководства Молдавии.
"Не раз говорили, что выход республики из СНГ приведет к разрушению экономических связей как с Россией, так и с другими странами Содружества, то есть произойдет потеря рынка, который был нацелен на Восток. Не будет беспошлинной торговли в странах, которым молдавская продукция была знакома и где она была востребована", - добавил Шойгу.
Хрестоматийным примером стали молдавские яблоки, отметил он.
"После фактической потери емкого российского рынка, который потреблял практически 90% их экспорта из республики, продукция местных садоводов идет на переработку практически за бесценок", - сказал секретарь Совбеза РФ.
Шойгу добавил, что после выхода Молдавии из СНГ не сможет закупать сырье из стран Содружества по приемлемым ценам.
"Дефицит топлива и рост цен на молдавских заправках наглядно демонстрируют последствия отказа Кишинева от конструктивного взаимодействия в рамках СНГ и способен добить и так не слишком устойчивую экономику и привести к обнищанию населения. Впрочем, интересы простых граждан, как уже было многократно доказано, не являются для молдавских властей приоритетом", - подытожил Шойгу.
