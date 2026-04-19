МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал Владимира Зеленского и его хозяев основными причинами нынешнего геноцида Киева против украинского и русского народов.

Девятнадцатого апреля в России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа. Именно 19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Документ впервые зафиксировал свидетельства системной, целенаправленной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.

"Продолжая западную практику искажения исторической правды, Зеленский недавно опять призывал к созданию некоего трибунала для привлечения к ответственности за агрессию против Украины , однако все понимают, что основная причина нынешнего геноцида против украинского и русского народов - он сам и его хозяева", - приводит слова Шойгу в релизе пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.

Вспоминая в День памяти жертв геноцида советского народа слова Ольги Берггольц "Никто не забыт, ничто не забыто", Шойгу указал, что за ними память о десятках миллионов жертв нацистов из всех союзных республик, а также о сотнях миллионов судеб, искалеченных гитлеровской военной машиной во имя идеологии нацизма и расового превосходства.

"Мы не только скорбим по нашим отцам, дедам и прадедам. Мы стремимся восстановить историческую справедливость, которая, к сожалению, часто ретушировалась в угоду определенным политическим соображениям", - заявил секретарь Совбеза РФ.

Шойгу напомнил, что корни нацистской идеологии исходят с Британских островов, на которых веками формировалась концепция расового превосходства, воспринятая, переработанная и воплощенная Адольфом Гитлером.

"Формирования "Ваффен-СС", осужденные Нюрнбергским трибуналом, были многонациональными. И служили в них отнюдь не всегда по принуждению, а в концлагерях не все палачи были немцами. Хватало бандеровцев и прибалтов, которые отличались особой жестокостью", - сказал секретарь Совбеза РФ.

Из 27 миллионов погибших граждан многонациональной страны почти половина стали небоевыми жертвами нацистских преступников и их пособников, следует из релиза.

"В то время как в Белоруссии , потерявшей за годы войны 2,3 миллиона человек, идет планомерный поиск исторической правды и установление ответственности, на Украине, лишившейся почти 7 миллионов жителей, восхваляют нацистов в рамках государственной идеологии", - указал Шойгу.