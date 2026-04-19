Рейтинг@Mail.ru
Шойгу назвал Зеленского причиной геноцида Киева против украинского народа - РИА Новости, 19.04.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
16:50 19.04.2026 (обновлено: 17:36 19.04.2026)
Шойгу назвал Зеленского причиной геноцида Киева против украинского народа

Шойгу: Зеленский и его хозяева являются причиной геноцида украинского народа

© РИА Новости / Юрий Кочетков | Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 19.04.2026
© РИА Новости / Юрий Кочетков
Перейти в медиабанк
Секретарь Совета безопасности России Сергей Шойгу . Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенMaxTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу назвал Владимира Зеленского и его хозяев основными причинами геноцида против украинского и русского народов.
  • Шойгу отметил, что киевский режим продолжает западную практику искажения исторической правды
МОСКВА, 19 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал Владимира Зеленского и его хозяев основными причинами нынешнего геноцида Киева против украинского и русского народов.
Девятнадцатого апреля в России впервые отмечается День памяти жертв геноцида советского народа. Именно 19 апреля 1943 года был издан Указ Президиума Верховного Совета СССР "О мерах наказания для немецко-фашистских злодеев, виновных в убийствах и истязаниях советского гражданского населения и пленных красноармейцев, для шпионов, изменников Родины из числа советских граждан и для их пособников". Документ впервые зафиксировал свидетельства системной, целенаправленной политики нацистов по уничтожению мирных жителей Советского Союза в годы Великой Отечественной войны.
"Продолжая западную практику искажения исторической правды, Зеленский недавно опять призывал к созданию некоего трибунала для привлечения к ответственности за агрессию против Украины, однако все понимают, что основная причина нынешнего геноцида против украинского и русского народов - он сам и его хозяева", - приводит слова Шойгу в релизе пресс-служба аппарата Совета безопасности РФ.
Вспоминая в День памяти жертв геноцида советского народа слова Ольги Берггольц "Никто не забыт, ничто не забыто", Шойгу указал, что за ними память о десятках миллионов жертв нацистов из всех союзных республик, а также о сотнях миллионов судеб, искалеченных гитлеровской военной машиной во имя идеологии нацизма и расового превосходства.
"Мы не только скорбим по нашим отцам, дедам и прадедам. Мы стремимся восстановить историческую справедливость, которая, к сожалению, часто ретушировалась в угоду определенным политическим соображениям", - заявил секретарь Совбеза РФ.
Шойгу напомнил, что корни нацистской идеологии исходят с Британских островов, на которых веками формировалась концепция расового превосходства, воспринятая, переработанная и воплощенная Адольфом Гитлером.
"Формирования "Ваффен-СС", осужденные Нюрнбергским трибуналом, были многонациональными. И служили в них отнюдь не всегда по принуждению, а в концлагерях не все палачи были немцами. Хватало бандеровцев и прибалтов, которые отличались особой жестокостью", - сказал секретарь Совбеза РФ.
Из 27 миллионов погибших граждан многонациональной страны почти половина стали небоевыми жертвами нацистских преступников и их пособников, следует из релиза.
"В то время как в Белоруссии, потерявшей за годы войны 2,3 миллиона человек, идет планомерный поиск исторической правды и установление ответственности, на Украине, лишившейся почти 7 миллионов жителей, восхваляют нацистов в рамках государственной идеологии", - указал Шойгу.
В воскресенье в Генеральной прокуратуре РФ сообщили РИА Новости, что жертвами карательных операций киевского режима на Донбассе стали свыше пяти тысяч мирных жителей, были ранены свыше 13,5 тысяч человек.
В миреРоссияКиевУкраинаСергей ШойгуВладимир ЗеленскийАдольф Гитлер
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала