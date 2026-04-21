Шойгу назвал шантажом сокращение Молдавией поставок газа в Приднестровье - РИА Новости, 21.04.2026
18:08 21.04.2026 (обновлено: 18:41 21.04.2026)
Шойгу назвал шантажом сокращение Молдавией поставок газа в Приднестровье

© РИА Новости / Григорий Сысоев
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Секретарь Совета Безопасности России Сергей Шойгу назвал шантажом сокращение Молдавией поставок газа в Приднестровье.
  • Кишинев пропускает на левый берег столько газа, чтобы минимально обеспечивать социальные нужды, и пытается брать запретительную пошлину с остального, заявил Шойгу.
  • Базовые потребности Приднестровья в газе сейчас закрываются гуманитарными поставками из России, подчеркнул Шойгу.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Секретарь Совета Безопасности РФ Сергей Шойгу назвал шантажом и попыткой взять измором сокращение Кишиневом поставок природного газа в Приднестровье
"Хотя Кишинев вроде не отказывается от претензий на воссоединение с Тирасполем, газа на левый берег он пропускает ровно столько, чтобы по минимуму обеспечивать социальные нужды. С остального пытается брать, по сути, запретительную пошлину. Иначе как шантажом и попыткой взять измором это назвать нельзя", - заявил Шойгу в интервью газете "Комсомольская правда".
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Шойгу рассказал о сотрудничестве Молдавии с НАТО
Вчера, 18:09
При этом он подчеркнул, что базовые потребности Приднестровья в газе сейчас закрываются гуманитарными поставками из России. При этом позиция руководства Молдавии откровенно удивляет, подчеркнул Шойгу.
"Парадоксально, но факт: правительство (президента Молдавии Майи - ред.) Санду своей политикой в отношении поставок газа практически остановило Молдавскую ГРЭС, которая вырабатывала электроэнергию и поставляла ее на правый берег по разумным ценам. Сейчас же электроэнергию Кишинев импортирует из Румынии, стоимость ее в несколько раз выше", - отметил секретарь СБ РФ.
Из-за выхода из строя в конце марта ЛЭП "Исакча-Вулканешты" вообще пришлось объявить чрезвычайное положение в области энергетики, напомнил Шогу. "Получается, что ради того, чтобы навредить Приднестровью, Кишинев жертвует благополучием своих граждан", - добавил он.
По словам Шойгу, есть и другие примеры такого ущербного подхода Кишинева.
"Их множество. Это ограничения на свободу передвижения, незаконные таможенные пошлины, произвольное лишение гражданства, планы ввести НДС и акцизы для приднестровских предприятий, торговые, банковские и транспортные барьеры. Настораживает и то, что риторика молдавского руководства в отношении Приднестровья все чаще напоминает заявления властей Украины в отношении Донбасса после 2014 года", - сказал Шойгу.
При этом, несмотря на противодействие Кишинева, Россия оказывает экономическую, финансовую и прочую помощь Приднестровью и его населению, напомнил секретарь СБ РФ. "Почти 43 тысяч пенсионеров там получают российскую пенсию, еще 150 тысяч – ежемесячную надбавку. И в отличие от Кишинева или Брюсселя мы не обставляем нашу помощь политическими условиями", - отметил Шойгу.
Сергей Шойгу - РИА Новости, 1920, 21.04.2026
Россия следит за действиями Молдавии в Приднестровье, заявил Шойгу
Вчера, 18:05
 
