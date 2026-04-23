Шойгу прокомментировал решение послов ЕС по кредиту Украине

12:56 23.04.2026 (обновлено: 13:02 23.04.2026)
Шойгу назвал решение послов ЕС по кредиту Украине шагом к утрате суверенитета

Символика ЕС в Брюсселе. Архивное фото
  • Сергей Шойгу назвал решение послов ЕС одобрить кредит Украине на 90 миллиардов шагом на пути к утрате европейскими столицами суверенитета.
МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал решение послов ЕС одобрить кредит Украине на 90 миллиардов евро шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета.
В среду послы ЕС одобрили кредит Украине на 90 миллиардов евро и 20-й пакет санкций против России.
"Обратили внимание, что 22 апреля 2026 года Европейский совет одобрил выделение киевскому режиму очередного кредита в размере 90 миллиардов евро на разжигание конфликта на Украине. Данное решение стало еще одним шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета и превращению Европы из одного из полюсов мира в территорию стагнации", - сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.
По словам Шойгу, подтверждением этому является очередной отчет статистического агентства Евростат, согласно которому государственный долг Италии превысил отметку в 3 триллиона евро, а Франции - в 3,5 триллиона евро.
