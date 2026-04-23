Шойгу прокомментировал решение послов ЕС по кредиту Украине

МОСКВА, 23 апр - РИА Новости. Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу назвал решение послов ЕС одобрить кредит Украине на 90 миллиардов евро шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета.
"Обратили внимание, что 22 апреля 2026 года Европейский совет одобрил выделение киевскому режиму очередного кредита в размере 90 миллиардов евро на разжигание конфликта на Украине. Данное решение стало еще одним шагом на пути к окончательной утрате европейскими столицами своего суверенитета и превращению Европы из одного из полюсов мира в территорию стагнации", - сказал Шойгу, слова которого приводит пресс-служба аппарата СБ РФ.