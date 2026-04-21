18:11 21.04.2026
Силовые методы в Приднестровье негативно скажутся на Молдавии, заявил Шойгу

© РИА Новости / Алексей Никольский | Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. 21.04.2026
Секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу. Архивное фото
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Сергей Шойгу заявил, что попытки вооруженного решения вопроса Приднестровья и замена российских миротворцев западными силами спровоцируют негативные последствия для Молдавии и всего региона.
  • Кишинев при поддержке Евросоюза пытается выдавить из Приднестровья Оперативную группу российских войск, что подтверждает планы молдавских властей обострять ситуацию, сказал Шойгу.
  • Ответственность за негативные последствия понесут президент Молдавии Майя Санду и ее команда, подчеркнул Шойгу.
МОСКВА, 21 апр - РИА Новости. Любые попытки вооруженного решения вопроса Приднестровья и замены российских миротворцев западными силами спровоцируют негативные последствия для Молдавии и всего региона, заявил секретарь Совета безопасности РФ Сергей Шойгу.
Кишинев при поддержке Евросоюза пытается выдавить из Приднестровья Оперативную группу российских войск, это однозначно подтверждает планы властей Молдавии обострять ситуацию и дальше, сказал Шойгу в интервью "Комсомольской правде".
"Надеемся все же, что по самому негативному сценарию события развиваться не будут. Мы неоднократно предупреждали на всех уровнях, что любые попытки решить приднестровский вопрос вооруженным путем, как и стремление заменить российских миротворцев "контингентом стран Запада", спровоцируют негативные последствия для Молдавии и всего региона", - отметил Шойгу.
Ответственность за это понесут президент Молдавии Майя Санду и ее команда, подчеркнул он.
