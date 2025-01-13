https://ria.ru/20250113/vasileva-1993099187.html

Биография Ольги Васильевой

Биография Ольги Васильевой - РИА Новости, 13.01.2025

Биография Ольги Васильевой

Президент Российской академии образования Ольга Юрьевна Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме Татарской АССР (ныне Республика Татарстан). РИА Новости, 13.01.2025

2025-01-13T01:26:00+03:00

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справки

ольга васильева

бугульма

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Президент Российской академии образования Ольга Юрьевна Васильева родилась 13 января 1960 года в Бугульме Татарской АССР (ныне Республика Татарстан).В 1979 году окончила дирижерско-хоровое отделение Московского государственного института культуры, в 1987 году – исторический факультет Московского государственного заочного педагогического института (впоследствии Московский государственный гуманитарный университет имени М.А. Шолохова, в 2015 году был присоединен в качестве структурного подразделения к Московскому педагогическому государственному университету), в 2007 году – Дипломатическую академию МИД России по специальности "международные отношения".Доктор исторических наук (1999). В 1979-1982 годах Васильева работала учителем пения в школах №578 и №91 города Москвы, в 1982-1987 годах – учителем истории в московской школе №91. В 1990-2004 годах прошла путь от младшего научного сотрудника Института истории Академии наук СССР до ведущего научного сотрудника и руководителя Центра истории религии и церкви Института российской истории РАН.В 2002 году возглавила кафедру религиоведения Российской академии государственной службы при президенте РФ (ныне Российская академия народного хозяйства и государственной службы при президенте РФ).В 2012 году она была назначена на должность заместителя директора департамента культуры правительства РФ.В 2013 году Васильева заняла пост заместителя начальника управления Администрации президента РФ по общественным проектам.19 августа 2016 года указом президента РФ была назначена министром образования и науки.18 мая 2018 года Васильева была назначена на пост министра просвещения Российской Федерации. С 15 по 21 января 2020 года – исполняющая обязанности министра просвещения РФ. 18 марта 2020 года указом президента РФ Васильева была назначена председателем попечительского совета Российской академии образования. 30 июня 2021 года Ольга Васильева была избрана президентом Российской академии образования (РАО). 16 августа председатель правительства РФ Михаил Мишустин утвердил Васильеву на должность президента РАО. Ольга Васильева – профессор (2005), автор более 160 научных статей, в том числе восьми монографий. Специализируется на истории Русской православной церкви. Под ее руководством защитились три доктора наук и 29 кандидатов наук.Академик РАО (2021). Член президиума РАО.Почетный член Российской академии художеств (2022). Член межведомственной комиссии при президенте РФ по историческому просвещению. Член Международной ассоциации истории религий.Входит в состав попечительского совета фонда "История Отечества".Заслуженный деятель науки РФ (2024).Действительный государственный советник РФ 2 класса (2014). Награждена Почетной грамотой правительства РФ (2020). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

бугульма

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Артем Смирнов

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, ольга васильева, бугульма