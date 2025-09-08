Рейтинг@Mail.ru
Российская академия образования в десятый раз наградит молодых ученых - РИА Новости, 08.09.2025
09:00 08.09.2025
Российская академия образования в десятый раз наградит молодых ученых
Российская академия образования в десятый раз наградит молодых ученых
МОСКВА, 8 сен — РИА Новости. Российская академия образования (РАО) до 22 сентября принимает заявки на участие в юбилейном X Конкурсе молодых ученых в области наук об образовании. Победители конкурса получат медаль "Молодым ученым за успехи в науке" РАО и смогут представить свои достижения на V Конгрессе молодых ученых в "Сириусе", сообщили РИА Новости в пресс-службе академии.Конкурс молодых ученых в области наук об образовании проводится с 2016 года с целью поиска и сопровождения талантливых исследователей в области педагогики, психологии, возрастной физиологии. С 2022 года он входит в инициативу "Наука побеждать" Десятилетия науки и технологий в Российской Федерации и поддерживается проектом "Социальный навигатор" Международной медиагруппы "Россия сегодня".Организаторы отмечают рост интереса к конкурсу у молодых ученых. В 2024 году количество заявок увеличилось на 47%, а география участников расширилась с 8 до 27 регионов страны. Наиболее популярными в прошлом сезоне стали номинации, связанные с популяризацией науки, экспериментальной педагогикой, теорией и методологией педагогики.Подать заявки на участие до 22 сентября могут исследователи в сфере наук об образовании со всей России — научные работники, преподаватели, аспиранты и докторанты в возрасте до 35 лет включительно. В 2025 году для конкурсантов открыты семь номинаций, связанных с достижениями в теории и методологии педагогики и психологии, экспериментальными и междисциплинарными исследованиями, воспитанием, наставничеством и популяризацией науки.Конкурс состоит из двух этапов: заочный отбор продлится до 30 сентября, а очный финал с публичными защитами пройдет 1-10 октября в Российской академии образования. Выступления участников оценит экспертный совет, в состав которого входит президент РАО, академик РАО Ольга Васильева.Лауреаты конкурса получат медали "Молодым ученым за успехи в науке" и денежное вознаграждение. Дополнительно будет вручена премия Попечительского совета РАО и специальный приз медиагруппы "Россия сегодня" за популяризацию разработки в СМИ.По итогам конкурса лауреаты также получат возможность принять участие в V Конгрессе молодых ученых, который пройдет 26-28 ноября на федеральной территории "Сириус".
наука, российская академия образования, россия, образовательный центр "сириус", россия сегодня, ольга васильева, социальный навигатор, сн_образование
Наука, Наука, Российская академия образования, Россия, Образовательный центр "Сириус", Россия сегодня, Ольга Васильева, Социальный навигатор, СН_Образование

Российская академия образования в десятый раз наградит молодых ученых

© Getty Images / ChoreographМолодая учительница
Молодая учительница - РИА Новости, 1920, 08.09.2025
© Getty Images / Choreograph
