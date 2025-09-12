https://ria.ru/20250912/rossiya-2041558136.html
РЭЦ представил меры повышения конкурентоспособности российского экспорта
Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) рассказал об инструментах финансовой поддержки экспорта как для экспортеров, так и для финансовых институтов. РИА Новости, 12.09.2025
экономика
МОСКВА, 12 сен - РИА Новости. Российский экспортный центр (Группа ВЭБ) рассказал об инструментах финансовой поддержки экспорта как для экспортеров, так и для финансовых институтов."Презентация состоялась на ежегодной открытой конференции "Меры повышения конкурентоспособности российских экспортеров продукции АПК". Конференцию организовали Агроэкспорт и Минсельхоз России", - говорится в сообщении."ЭКСАР поддерживает малый и средний бизнес, помогая компаниям выходить на международные рынки с минимальными рисками, в частности, благодаря программе страхования отсрочки платежа для МСП. Этот инструмент особенно востребован среди экспортеров АПК, позволяя им уверенно расширять клиентскую базу, осваивать новые рынки и предлагать контрагентам выгодные условия отсрочки с минимальными финансовыми рисками", – рассказал руководитель проекта по поддержке экспорта агропромышленного комплекса Группы РЭЦ Александр Морев.Модератором выступил вице-президент, руководитель комитета по международным отношениям "Опоры России" Николай Дунаев, начальник аналитического управления Федерального центра "Агроэкспорт" Алена Шаткова, руководитель дирекции "Торговля, АПК, потребительские товары и фармацевтика" — вице-президент Банка ВТБ Ольга Васильева, руководитель направления дирекции клиентских отношений Сбербанка Дмитрий Комович, первый вице-президент "Газпромбанка" Антон Гребешев, Директор по развитию "Национальной товарной биржи" Евгений Бурцев, директор департамента по работе с ключевыми клиентами Транспортной группы "FESCO" Алексей Рыльских, Генеральный директор компании "Европак" Людвиг Тарханьян, генеральный директор "Евразийской Агрологистики" Алевтина Кириллова, руководитель службы единого окна "Союзэкспертизы" ТПП РФ Оксана Полянская.Эксперты рассказали о возможностях бизнес-аналитики для мониторинга экспорта АПК, инструментах финансовой поддержки экспортеров, перспективах развития биржевых торгов российского АПК, включая индикаторы и хеджирование рисков, а также о механизмах страхования отсрочки платежа, банковских кредитов и других мерах господдержки в секторе.Морев отметил, что Группа РЭЦ и партнеры системно развивают инструменты для снижения рисков экспортеров АПК, делая ставку на страхование, биржевые механизмы и кооперацию с банками."ЭКСАР активно сотрудничает с банковским сектором, предлагая решения, способствующие увеличению объёмов экспорта и расширению его географии. Линейка продуктов для банков предусматривает финансовую поддержку экспортеров, производителей экспортируемой продукции, а также иностранных покупателей российских товаров и услуг", – отметила директор по кредитным продуктам для банков и финансовых институтов Группы РЭЦ Виктория Стрижакова.
экономика
