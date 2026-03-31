Глава РАО предложила расставить в школах "красные флажки"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. По каким причинам чаще всего увольняются молодые учителя? Как упорядочить взаимоотношения между школой и семьей? Как выбрать "своего" учителя начальных классов? Почему большинству родителей не стоит отдавать ребенка в первый класс с шести лет? Об этом и многом другом в интервью РИА Новости рассказала глава Российской академии образования (РАО), академик Ольга Васильева.

— Ольга Юрьевна, статистика говорит о том, что популярность педагогических направлений среди абитуриентов в России постоянно растет: педагогика входит в топ-3 специальностей. Но почему тогда в школах по-прежнему не хватает молодых учителей?

— Сначала о хорошем: наше недавнее исследование показывает, что 70 процентов выпускников педвузов и классических университетов с педагогическим направлением подготовки все-таки хотят работать в школе. Для сравнения: 20 лет назад такая мотивация составляла примерено 20 процентов.

Возникает справедливый вопрос: куда же делись эти молодые люди, изначально настроенные на работу по профилю? Здесь есть несколько ключевых факторов, которые надо учитывать.

Анализ психологического портрета современной молодежи указывает на то, что он сильно отличается от портрета 20-летней давности. Молодые люди стали более инфантильными. Они боятся принимать решения, предпочитают жить в комфортном режиме, стараются избегать стрессовых ситуаций. И вот такой человек приходит в школу…

Первая проблема, с которой он сталкивается, — педколлектив. Давайте не будем его идеализировать: как правило, это женское сообщество, где есть свои особенности взаимоотношений. Раньше, когда в школу приходил молодой специалист, его холили и лелеяли. У старших коллег была четкая задача поставить его на ноги и дать возможность профессионально вырасти. С первого дня работы у каждого начинающего учителя был свой наставник.

Старшие коллеги учили буквально всему — как первый раз зайти в класс, как построить урок, как нивелировать негативные моменты, как не переступить черту панибратства с учениками. На мой взгляд, так и должно быть. Это правильно.

А какой пиетет был перед завучем! Он в любой момент мог зайти в класс, сесть за последнюю парту, все записать, а потом "один на один" устроить разбор урока. Никаких видеоуроков из Интернета под копирку! Подготовка занимала большое количество времени.

Сейчас чаще всего этого нет: выпускник университета попадает в школу и не знает, что ему делать, он растерян.

— Правильно ли я понимаю, что в этот момент у молодого педагога возникает еще одна проблема — родители учеников?

— Так и есть. Надо понимать, что сейчас другие родители. Они родились в конце 80-х годов. Мы сами вырастили этих людей. Да, мы много работали, пока они росли; поэтому нас даже называли "мерцающими родителями"… У сегодняшних мам и пап школьников нет авторитетов, а раз нет авторитетов, выстраивать отношения внутри школы с ними очень сложно.

Посмотрите, как порой проходят родительские собрания. Когда их переводят в онлайн — я не понимаю, как это можно допускать. Так нельзя. Нужно смотреть глаза в глаза, и только так учитель может говорить с родителем о его ребенке.

Меня поражает вседозволенность родительского вмешательства в школьные дела. Некоторые родители 24/7 сидят в школьных чатах. Они сами не устали еще от этого? Нельзя учителю с утра до ночи вести эти чаты! Учитель должен иметь возможность работать с детьми, самосовершенствоваться, уделять внимание своей семье, в конце концов.

В университете средний курс по взаимодействию с родителями длится 72 часа, и проходит он на втором курсе, но практики объективно очень мало. Студенты крайне редко отрабатывают реальные ситуации: как проводить собрания, решать споры, выстраивать диалог.

И вот 22-летний учитель приходит на собрание, где сидят 35-летние мамы, которые все всегда знают лучше всех — как учить, как лечить… Напор, с которым сталкивается начинающий педагог, далеко не каждый способен выдержать и направить в правильное русло.

Действительно, родители — это еще одна причина, по которой молодой педагог быстро уйдет из школы. Кстати, практика показывает, что, если молодой специалист проработал в школе первые три года и не ушел, он с огромной долей вероятности останется в профессии навсегда. Но холодный ушат, к сожалению, быстро охлаждает пыл начинающего специалиста.

— Что делать в такой ситуации?

— В каждой школе должны быть расставлены "красные флажки" — что можно, а что нельзя. Так поступает каждая частная школа: вы приводите своего ребенка, платите большие деньги и подписываете договор, в котором прописаны все права и обязанности как школы, так и семьи.

Закон об образовании в России позволяет любой государственной школе сделать то же самое — определить в своих внутренних нормативных актах кто и за что отвечает. Если изначально отношения не выстроены именно таким образом, неминуемо возникают конфликтные ситуации.

Что делают в таких ситуациях современные родители? Они сразу пишут везде, в том числе, и в прокуратуру. А написать можно все, что вздумается — не понравилось, как учитель посмотрел на ребенка, повысил голос… Прокуратура обязана будет прореагировать, свяжется департаментом образования, а тот — с директором школы. Между тем директор, который прекрасно знает, что учитель прав, будет "выплясывать" перед недовольными родителями, лишь бы сгладить конфликт.

Раньше в советское время учитель могла вызвать родителей в школу, могла поставить ученику "неуд" по поведению, выпроводить из класса, наконец. Сейчас учитель всего этого лишен.

— По вашему мнению, во сколько лет молодой педагог морально и профессионально готов первый раз войти в класс?

— Дело не в возрасте. Самое главное — любить то, что ты делаешь, быть честным перед собой и детьми. Думать одно, а говорить другое здесь не получится — дети все чувствуют.

Мастерство, безусловно, приходит только с опытом. Хотя есть педагоги от Бога, они и в 20 лет уже звезды. Как правило, в каждой школе две-три такие звездочки. "На них" обычно и приводят детей в первый класс.

— Не могли бы вы дать советы родителям, у которых дети вот-вот пойдут в школу?

— Первый педагог должен быть неимоверной доброты, это очень важно. И второй момент: начальная школа должна быть рядом с домом. Если ребенка возят в школу через всю Москву, то уже ко второму классу он настолько устает, что у него пропадает всякое желание учиться.

Неслучайно министерство просвещения объявило этот год годом дошкольного образования. Выдающийся ученый Александр Запорожец (ученик Выготского) был категорическим противником слишком раннего обучения в школе, в том числе раннего обучения чтению и письму. Он считал важным завоеванием человеческой цивилизации — появление права ребенка на полноценное детство. Не нужно учить его читать в три года ради того, чтобы только научить, он ведь должен понимать смысл прочитанного.

Самое главное, особенно в 5-6 лет, — говорить с ним об увиденном, об услышанном, читать ему вслух. Важно, чтобы родители были вовлечены в игру, во всю жизнь ребенка. Самое главное в развитии детей — игра.

— Вы считаете, что отдавать ребенка в первый класс в шесть лет рано?

— Я уверена в том, что в шесть лет отдавать ребенка в школу, в большинстве случаев, рано, и научные исследования это подтверждают. Более того, я считаю, что школы, которые настаивают на том, чтобы ребенок уже умел читать и писать, приходя в первый класс, совершают ошибку.

— Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу возрастных учителей. Какие первые звоночки указывают на то, что пора на пенсию?

— Все очень изменилось. Вспомните Евгения Онегина. Сейчас невозможно представить "старушку Ларину", мать Татьяны, в 37 лет. Сегодня же если физически и ментально учитель может работать, то вряд ли кто-то определит его возраст, если точно не знает год рождения по паспорту.

Без возрастных учителей мы пропадем. Если в один момент все учителя "60 плюс" уйдут на пенсию, система образования просто рухнет.

— Скоро ЕГЭ. Выпускники принимают окончательное решение о поступлении в тот или иной университет. Дайте, пожалуйста, совет человеку, который склоняется к педвузу, но еще окончательно не решил? Почему ему стоит стать учителем?

— Учитель — лучшая профессия на свете. Всю историю человечества великими были три вида служения: священнослужитель, врач и учитель.