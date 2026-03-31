Глава РАО предложила расставить в школах "красные флажки"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. По каким причинам чаще всего увольняются молодые учителя? Как упорядочить взаимоотношения между школой и семьей? Как выбрать "своего" учителя начальных классов? Почему большинству родителей не стоит отдавать ребенка в первый класс с шести лет? Об этом и многом другом в интервью РИА Новости рассказала глава Российской академии образования (РАО), академик Ольга Васильева.
— Ольга Юрьевна, статистика говорит о том, что популярность педагогических направлений среди абитуриентов в России постоянно растет: педагогика входит в топ-3 специальностей. Но почему тогда в школах по-прежнему не хватает молодых учителей?
— Сначала о хорошем: наше недавнее исследование показывает, что 70 процентов выпускников педвузов и классических университетов с педагогическим направлением подготовки все-таки хотят работать в школе. Для сравнения: 20 лет назад такая мотивация составляла примерено 20 процентов.
Возникает справедливый вопрос: куда же делись эти молодые люди, изначально настроенные на работу по профилю? Здесь есть несколько ключевых факторов, которые надо учитывать.
Минпросвещения с 1 сентября введет профильный ЕГЭ в педвузах
19 февраля, 03:26
Анализ психологического портрета современной молодежи указывает на то, что он сильно отличается от портрета 20-летней давности. Молодые люди стали более инфантильными. Они боятся принимать решения, предпочитают жить в комфортном режиме, стараются избегать стрессовых ситуаций. И вот такой человек приходит в школу…
Первая проблема, с которой он сталкивается, — педколлектив. Давайте не будем его идеализировать: как правило, это женское сообщество, где есть свои особенности взаимоотношений. Раньше, когда в школу приходил молодой специалист, его холили и лелеяли. У старших коллег была четкая задача поставить его на ноги и дать возможность профессионально вырасти. С первого дня работы у каждого начинающего учителя был свой наставник.
Старшие коллеги учили буквально всему — как первый раз зайти в класс, как построить урок, как нивелировать негативные моменты, как не переступить черту панибратства с учениками. На мой взгляд, так и должно быть. Это правильно.
В России появится вступительное испытание в педагогических вузах
23 декабря 2025, 21:28
А какой пиетет был перед завучем! Он в любой момент мог зайти в класс, сесть за последнюю парту, все записать, а потом "один на один" устроить разбор урока. Никаких видеоуроков из Интернета под копирку! Подготовка занимала большое количество времени.
Сейчас чаще всего этого нет: выпускник университета попадает в школу и не знает, что ему делать, он растерян.
— Правильно ли я понимаю, что в этот момент у молодого педагога возникает еще одна проблема — родители учеников?
— Так и есть. Надо понимать, что сейчас другие родители. Они родились в конце 80-х годов. Мы сами вырастили этих людей. Да, мы много работали, пока они росли; поэтому нас даже называли "мерцающими родителями"… У сегодняшних мам и пап школьников нет авторитетов, а раз нет авторитетов, выстраивать отношения внутри школы с ними очень сложно.
Посмотрите, как порой проходят родительские собрания. Когда их переводят в онлайн — я не понимаю, как это можно допускать. Так нельзя. Нужно смотреть глаза в глаза, и только так учитель может говорить с родителем о его ребенке.
Ученые РАО выяснили, как студенты выбирают специальность
16 марта, 09:00
Меня поражает вседозволенность родительского вмешательства в школьные дела. Некоторые родители 24/7 сидят в школьных чатах. Они сами не устали еще от этого? Нельзя учителю с утра до ночи вести эти чаты! Учитель должен иметь возможность работать с детьми, самосовершенствоваться, уделять внимание своей семье, в конце концов.
В университете средний курс по взаимодействию с родителями длится 72 часа, и проходит он на втором курсе, но практики объективно очень мало. Студенты крайне редко отрабатывают реальные ситуации: как проводить собрания, решать споры, выстраивать диалог.
И вот 22-летний учитель приходит на собрание, где сидят 35-летние мамы, которые все всегда знают лучше всех — как учить, как лечить… Напор, с которым сталкивается начинающий педагог, далеко не каждый способен выдержать и направить в правильное русло.
Действительно, родители — это еще одна причина, по которой молодой педагог быстро уйдет из школы. Кстати, практика показывает, что, если молодой специалист проработал в школе первые три года и не ушел, он с огромной долей вероятности останется в профессии навсегда. Но холодный ушат, к сожалению, быстро охлаждает пыл начинающего специалиста.
— Что делать в такой ситуации?
— В каждой школе должны быть расставлены "красные флажки" — что можно, а что нельзя. Так поступает каждая частная школа: вы приводите своего ребенка, платите большие деньги и подписываете договор, в котором прописаны все права и обязанности как школы, так и семьи.
Закон об образовании в России позволяет любой государственной школе сделать то же самое — определить в своих внутренних нормативных актах кто и за что отвечает. Если изначально отношения не выстроены именно таким образом, неминуемо возникают конфликтные ситуации.
Что делают в таких ситуациях современные родители? Они сразу пишут везде, в том числе, и в прокуратуру. А написать можно все, что вздумается — не понравилось, как учитель посмотрел на ребенка, повысил голос… Прокуратура обязана будет прореагировать, свяжется департаментом образования, а тот — с директором школы. Между тем директор, который прекрасно знает, что учитель прав, будет "выплясывать" перед недовольными родителями, лишь бы сгладить конфликт.
Раньше в советское время учитель могла вызвать родителей в школу, могла поставить ученику "неуд" по поведению, выпроводить из класса, наконец. Сейчас учитель всего этого лишен.
— По вашему мнению, во сколько лет молодой педагог морально и профессионально готов первый раз войти в класс?
— Дело не в возрасте. Самое главное — любить то, что ты делаешь, быть честным перед собой и детьми. Думать одно, а говорить другое здесь не получится — дети все чувствуют.
Мастерство, безусловно, приходит только с опытом. Хотя есть педагоги от Бога, они и в 20 лет уже звезды. Как правило, в каждой школе две-три такие звездочки. "На них" обычно и приводят детей в первый класс.
— Не могли бы вы дать советы родителям, у которых дети вот-вот пойдут в школу?
— Первый педагог должен быть неимоверной доброты, это очень важно. И второй момент: начальная школа должна быть рядом с домом. Если ребенка возят в школу через всю Москву, то уже ко второму классу он настолько устает, что у него пропадает всякое желание учиться.
Неслучайно министерство просвещения объявило этот год годом дошкольного образования. Выдающийся ученый Александр Запорожец (ученик Выготского) был категорическим противником слишком раннего обучения в школе, в том числе раннего обучения чтению и письму. Он считал важным завоеванием человеческой цивилизации — появление права ребенка на полноценное детство. Не нужно учить его читать в три года ради того, чтобы только научить, он ведь должен понимать смысл прочитанного.
Самое главное, особенно в 5-6 лет, — говорить с ним об увиденном, об услышанном, читать ему вслух. Важно, чтобы родители были вовлечены в игру, во всю жизнь ребенка. Самое главное в развитии детей — игра.
— Вы считаете, что отдавать ребенка в первый класс в шесть лет рано?
— Я уверена в том, что в шесть лет отдавать ребенка в школу, в большинстве случаев, рано, и научные исследования это подтверждают. Более того, я считаю, что школы, которые настаивают на том, чтобы ребенок уже умел читать и писать, приходя в первый класс, совершают ошибку.
— Хотелось бы услышать ваше мнение по поводу возрастных учителей. Какие первые звоночки указывают на то, что пора на пенсию?
— Все очень изменилось. Вспомните Евгения Онегина. Сейчас невозможно представить "старушку Ларину", мать Татьяны, в 37 лет. Сегодня же если физически и ментально учитель может работать, то вряд ли кто-то определит его возраст, если точно не знает год рождения по паспорту.
Без возрастных учителей мы пропадем. Если в один момент все учителя "60 плюс" уйдут на пенсию, система образования просто рухнет.
— Скоро ЕГЭ. Выпускники принимают окончательное решение о поступлении в тот или иной университет. Дайте, пожалуйста, совет человеку, который склоняется к педвузу, но еще окончательно не решил? Почему ему стоит стать учителем?
— Учитель — лучшая профессия на свете. Всю историю человечества великими были три вида служения: священнослужитель, врач и учитель.
Главное — ничего не бояться и идти к своей цели. У нас есть одно то, чего нет ни в одной профессии: результат своего труда ты видишь сразу, видишь любовь в глазах детей, как они растут благодаря тебе. Это ни с чем не сравнимо.