14:39 21.05.2026 (обновлено: 14:44 21.05.2026)
Ольгу Васильеву переизбрали президентом Российской академии образования

  • Ольгу Васильеву переизбрали президентом Российской академии образования на второй срок.
  • За ее избрание проголосовали 162 члена академии из 182 участвовавших в голосовании.
МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ольга Васильева переизбрана президентом Российской академии образования (РАО) на второй срок, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы президента РАО прошли в четверг в ходе общего собрания членов академии. По итогам голосования президентом была избрана Ольга Васильева.
Выборы проходили путем тайного голосования. Участие в голосовании приняли 182 члена академии, четыре бюллетеня остались недействительными. За избрание Ольги Васильевой проголосовали 162 члена академии, против - 16.
Впервые Васильева была избрана президентом Российской академии образования в 2021 году.
