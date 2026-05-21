Ольгу Васильеву переизбрали президентом Российской академии образования

МОСКВА, 21 мая - РИА Новости. Ольга Васильева переизбрана президентом Российской академии образования (РАО) на второй срок, передает корреспондент РИА Новости.
Выборы президента РАО прошли в четверг в ходе общего собрания членов академии. По итогам голосования президентом была избрана Ольга Васильева.
Выборы проходили путем тайного голосования. Участие в голосовании приняли 182 члена академии, четыре бюллетеня остались недействительными. За избрание Ольги Васильевой проголосовали 162 члена академии, против - 16.
Впервые Васильева была избрана президентом Российской академии образования в 2021 году.