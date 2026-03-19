Педагоги разных стран обсуждают в Ярославле вопросы развития образования

МОСКВА, 19 мар — РИА Новости. Педагоги и специалисты в области образования из России и других стран обсуждают вопросы развития международного образовательного пространства на XV Международном форуме "Образовательный диалог", который проходит 18–19 марта в Ярославле, сообщили РИА Новости организаторы мероприятия.

Форум открылся с приветствия министра просвещения России Сергея Кравцова. Он отметил, что "Образовательный диалог" за годы своего проведения стал признанной международной площадкой, на которой ученые, педагоги и эксперты обсуждают актуальные вопросы развития образования и международного сотрудничества в образовательной сфере.

"Ключевыми для педагогов многих дружественных государств сегодня являются задачи воспитания подрастающего поколения. Воспитательная работа в наших странах направлена на формирование гармонично развитой личности, обладающей высоким уровнем нравственности и гражданской ответственности. Примечательно, что именно эти вопросы находятся в центре внимания форума в Ярославле. Выражаю благодарность правительству Ярославской области и Ярославскому государственному педагогическому университету им. К.Д. Ушинского за организацию этого важного события", – отметил он в своем обращении к участникам форума.

Ректор Ярославского государственного педагогического университета им. К.Д. Ушинского, член-корреспондент РАО Михаил Груздев подчеркнул значимость форума в современных условиях.

"Сегодня мир становится более многополярным, и особенно важно понимать, каким будет новое международное образовательное пространство. Политики и бизнес формируют свои модели будущего, но именно педагоги работают с подрастающим поколением. Новое образовательное пространство должно строиться на единстве базовых ценностей — понимании добра и зла, уважении к истории и ответственности за будущее. Именно на этом основании мы выстраиваем наше общее будущее", — заявил он.

В пленарном заседании форума приняли участие президент Российской академии образования (РАО), академик РАО Ольга Васильева, вице-президент РАО Виктор Басюк, советник министра просвещения Российской Федерации Татьяна Васильева и другие представители экспертного сообщества.

Форум проводится с 2012 года за это время зарекомендовал себя как авторитетная экспертная площадка для обсуждения актуальных вопросов развития образования и международного сотрудничества. В этом году он посвящен теме "Международное образовательное пространство: проектируем контуры нашего общего будущего". В мероприятии принимают участие около 500 педагогов из разных регионов России, а также из Армении, Белоруссии, Индии, Казахстана, Китая, Кыргызстана, Таджикистана и Узбекистана.