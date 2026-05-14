СМИ: жена Дмитрия Назарова написала письмо в Госдуму с призывом простить их

"Чета Назаровых просится домой — в покаянном письме жена шефа из "Кухни" описала творческий путь мужа, его заслуги в искусстве, упомянула звание народного артиста и пожаловалась на здоровье", — говорится в публикации.

По данным Mash, Васильева признала, что во Франции, куда пара уехала, медицина хуже российской, а "тоска по родине и работе" ухудшает самочувствие. Также актриса отрицает, что вместе с мужем поддерживала ВСУ, и попросила не причислять их к оппозиции, которая не вызывает "ни доверия, ни симпатии".