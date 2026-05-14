СМИ: жена Дмитрия Назарова написала письмо в Госдуму с призывом простить их
08:59 14.05.2026 (обновлено: 09:32 14.05.2026)
СМИ: жена Дмитрия Назарова написала письмо в Госдуму с призывом простить их

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова | Перейти в медиабанкАктеры Ольга Васильева и Дмитрий Назаров
Актеры Ольга Васильева и Дмитрий Назаров. Архивное фото
МОСКВА, 14 мая — РИА Новости. Жена актера Дмитрия Назарова Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию, пишет Mash.
"Чета Назаровых просится домой — в покаянном письме жена шефа из "Кухни" описала творческий путь мужа, его заслуги в искусстве, упомянула звание народного артиста и пожаловалась на здоровье", — говорится в публикации.

По данным Mash, Васильева признала, что во Франции, куда пара уехала, медицина хуже российской, а "тоска по родине и работе" ухудшает самочувствие. Также актриса отрицает, что вместе с мужем поддерживала ВСУ, и попросила не причислять их к оппозиции, которая не вызывает "ни доверия, ни симпатии".
Издание добавило, что Васильева отказалась комментировать информацию об обращении в Госдуму.

Назаров наиболее известен благодаря одной из главных ролей в сериале "Кухня". В январе 2023 года его и жену уволили из МХТ Чехова. Сейчас актер живет во Франции. Он неоднократно критиковал СВО, а в прошлом году сделал неоднозначное заявление о теракте в "Крокус Сити Холле", за что его призвали лишить звания народного артиста.
