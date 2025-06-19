https://ria.ru/20250619/khabarovsk-2023823572.html

РАО поднимет сферу образования в Хабаровском крае на новый уровень

РАО поднимет сферу образования в Хабаровском крае на новый уровень - РИА Новости, 19.06.2025

РАО поднимет сферу образования в Хабаровском крае на новый уровень

ФГБУ "Российская академия образования" (РАО) поможет поднять эту сферу в Хабаровском крае на новый уровень, подписано соответствующее соглашение, сообщил... РИА Новости, 19.06.2025

2025-06-19T10:56:00+03:00

2025-06-19T10:56:00+03:00

2025-06-19T10:56:00+03:00

хабаровский край

общество

хабаровский край

дальний восток

дмитрий демешин

ольга васильева

санкт-петербург

российская академия образования

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С.-ПЕТЕРБУРГ, 19 июн - РИА Новости. ФГБУ "Российская академия образования" (РАО) поможет поднять эту сферу в Хабаровском крае на новый уровень, подписано соответствующее соглашение, сообщил губернатор Дмитрий Демешин. "Российская академия образования поможет поднять эту сферу в Хабаровском крае на новый уровень! На полях ПМЭФ-2025 я встретился с президентом РАО Ольгой Васильевой и подписал с ней соглашение о сотрудничестве", - написал Демешин в своем Telegram-канале. Глава региона отметил, что академия готовит кадры высшей квалификации, объединяет учёных, работающих в сфере образования и педагогики. Это ведущий экспертный, научно-методический и прогностический центр в области наук об образовании. "Мы намерены вместе разрабатывать и внедрять новые методики и технологии, которые сделают образование более современным, интересным для наших детей и молодёжи. Одним из направлений сотрудничества станет создание инновационных площадок РАО на базе образовательных организаций региона", - сообщил губернатор. Хабаровский край – один из крупнейших центров по подготовке кадров на Дальнем Востоке. В системе профессионального образования 46 учреждений, включая 16 вузов и 30 профессиональных образовательных организаций. Обучение ведется по 126 специальностям высшего и 173 профессиям и специальностям среднего профессионального образования, рассказал Демешин Васильевой на встрече. Васильева в свою очередь отметила, что уверена, что совместная работа поможет Хабаровскому краю усилить свои позиции как ведущего образовательного центра Дальнего Востока. РАО основана в 1943 году. В нее входят шесть региональных отделений, 14 профильных центров, 62 научных центра академии в восьми федеральных округах, 72 инновационные площадки в общеобразовательных организациях. ПМЭФ-2025 проходит в Санкт-Петербурге с 18-21 июня. РИА Новости выступает информационным партнером форума.

https://ria.ru/20250618/khabarovsk-2023504299.html

https://ria.ru/20250603/muzey-2020590642.html

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общество, хабаровский край, дальний восток, дмитрий демешин, ольга васильева, санкт-петербург, российская академия образования