Глава РАО призвала пересмотреть формат взаимодействия школы и семьи

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Порядок проведения родительских собраний в школах и процесс взаимодействия родителей с учителями требуют значительных корректировок, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО), академик Ольга Васильева.

« "Посмотрите, как порой проходят родительские собрания. Когда их переводят в онлайн — я не понимаю, как это можно допускать. Так нельзя", — отметила Васильева, добавив, что учителя должны говорить с родителями о детях только "глаза в глаза".

По мнению главы РАО, живое общение не заменить экраном, и даже в тех случаях, когда дистанционное подключение используется для удобства отдельных родителей, это не должно становиться нормой и вытеснять очную встречу.

Академик подчеркнула, что у родителей современных школьников — иная система авторитетов, поэтому выстраивание отношений между школой и семьей значительно усложнилось. По словам Васильевой, особого внимания заслуживает проблема избыточного родительского вмешательства в школьные дела, которая нередко проявляется в круглосуточной коммуникации с педагогом через школьные чаты.