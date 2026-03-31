08:30 31.03.2026 (обновлено: 13:45 31.03.2026)
Глава РАО призвала пересмотреть формат взаимодействия школы и семьи
Глава РАО призвала пересмотреть формат взаимодействия школы и семьи
Порядок проведения родительских собраний в школах и процесс взаимодействия родителей с учителями требуют значительных корректировок, заявила в интервью РИА... РИА Новости, 31.03.2026
Общество, Ольга Васильева, Социальный навигатор, СН_Образование, Москва, Российская академия образования
Учащиеся в коридоре школы. Архивное фото
МОСКВА, 31 мар РИА Новости. Порядок проведения родительских собраний в школах и процесс взаимодействия родителей с учителями требуют значительных корректировок, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО), академик Ольга Васильева.
«

"Посмотрите, как порой проходят родительские собрания. Когда их переводят в онлайн — я не понимаю, как это можно допускать. Так нельзя", — отметила Васильева, добавив, что учителя должны говорить с родителями о детях только "глаза в глаза".

По мнению главы РАО, живое общение не заменить экраном, и даже в тех случаях, когда дистанционное подключение используется для удобства отдельных родителей, это не должно становиться нормой и вытеснять очную встречу.
Первоклассники - РИА Новости, 1920, 28.03.2026
Глава РАО рекомендовала родителям не отдавать детей в школу с шести лет
28 марта, 18:28
Академик подчеркнула, что у родителей современных школьников — иная система авторитетов, поэтому выстраивание отношений между школой и семьей значительно усложнилось. По словам Васильевой, особого внимания заслуживает проблема избыточного родительского вмешательства в школьные дела, которая нередко проявляется в круглосуточной коммуникации с педагогом через школьные чаты.
"Некоторые родители 24/7 сидят в школьных чатах. Они сами не устали еще от этого? Нельзя учителю с утра до ночи вести эти чаты!" — сказала сказала академик, акцентируя внимание на том, что учитель должен иметь время на работу с детьми, самосовершенствование и собственную семью.
