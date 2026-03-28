Глава РАО рекомендовала родителям не отдавать детей в школу с шести лет
Детей шестилетнего возраста не стоит массово отдавать в школу, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО), академик Ольга...
2026-03-28T18:33:00+03:00
Глава РАО рекомендовала родителям не отдавать детей в школу с шести лет
МОСКВА, 28 мар — РИА Новости. Детей шестилетнего возраста не стоит массово отдавать в школу, заявила в интервью РИА Новости президент Российской академии образования (РАО), академик Ольга Васильева.
"Я уверена в том, что в шесть лет отдавать ребенка в школу в большинстве случаев рано, и научные исследования это подтверждают", — сказала Васильева.
Глава РАО напомнила, что выдающийся ученый, доктор педагогических наук Александр Запорожец был категорическим противником слишком раннего обучения в школе, в том числе раннего обучения чтению и письму.
"Он считал важным завоеванием человеческой цивилизации — появление права ребенка на полноценное детство", — отметила Васильева.
По мнению ученых, самое главное в развитии детей — сюжетно-ролевая игра.
"Важно, чтобы родители были вовлечены в игру, во всю жизнь ребенка. Не нужно учить его читать в три года ради того, чтобы только научить, он ведь должен понимать смысл прочитанного. Самое главное, особенно в пять-шесть лет, — говорить с ним об увиденном, об услышанном, читать ему вслух", — сказала президент академии.
По ее словам, школы, которые настаивают на том, чтобы ребенок уже умел читать и писать, приходя в первый класс, совершают ошибку.
Кроме того, Васильева отметила важность выбора школы для ребенка.
"Первый педагог должен быть неимоверной доброты, это очень важно. И второй момент: начальная школа должна быть рядом с домом. Если ребенка возят в школу через всю Москву, то уже ко второму классу он настолько устает, что у него пропадает всякое желание учиться", — заключила глава РАО.