В Петербурге пройдут мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады

В Петербурге пройдут памятные мероприятия пройдут в годовщину начала блокады
Цветы, возложенные к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда
Цветы, возложенные к монументу "Мать-Родина" на Пискарёвском мемориальном кладбище в День памяти жертв блокады Ленинграда. Архивное фото
С.-ПЕТЕРБУРГ, 8 сен - РИА Новости. Мероприятия, посвященные Дню памяти жертв блокады Ленинграда в годы Великой Отечественной войны, пройдут в понедельник в Санкт-Петербурге.
По традиции в Петербурге в годовщину со дня начала фашистской блокады Ленинграда пройдут торжественно-траурные церемонии возложения цветов к мемориалам и памятные акции.
Утром в понедельник пройдет церемония возложения цветов к мемориальной доске на Невском проспекте, 14. Торжественно-траурные церемонии возложения венков и цветов состоятся на Пискаревском мемориальном кладбище, на Серафимовском мемориальном кладбище, на Смоленском мемориальном кладбище, на площади Победы, на Невском воинском кладбище, на Богословском кладбище и на других местах захоронений воинов, защитников и жителей блокадного Ленинграда.
Жители Петербурга соберутся на разных площадках, чтобы назвать погибших поименно — прочитать списки жертв блокады Ленинграда в музеях, школах, библиотеках, театрах и других учреждениях. В этом году поминальные блокадные чтения запланированы на многих площадках, включая Государственный Эрмитаж, Русский музей, ЦВЗ "Манеж", Александринский театр, Фонтанный дом и другие.
Днем в Соляном переулке возле Государственного мемориального музея обороны и блокады Ленинграда пройдет памятная акция, посвященная Дню памяти жертв блокады. Здесь будет установлена сцена с видеотрансляцией тематических материалов на светодиодном экране. У мемориального музея будет развернута тематическая выставка военной техники и вооружений времен Великой Отечественной войны. Перед жителями блокадного Ленинграда и ветеранами Великой Отечественной войны выступит концертный хор Санкт-Петербурга под управлением Владимира Беглецова и другие артисты. В программе – выступления камерного ансамбля "Солисты Санкт-Петербурга", народного артиста России Сергея Новожилова с поэтическими композициями, лауреатов международных конкурсов Ольги Васильевой и Дмитрия Подражанца, а также академии музыки "Дети поют". Завершится акция минутой молчания и исполнением "Ладоги" – символа ленинградского мужества и стойкости.
Санкт-Петербургская филармония имени Д.Д. Шостаковича представит программу памяти, посвященную музыке блокадного Ленинграда. В фойе Большого зала известный петербургский пианист Николай Мажара исполнит уникальную программу "Ленинградский блокнот", объединившую сочинения ленинградских композиторов: Валериана Богданова-Березовского, Юлия Кремлёва, Бориса Гольца, Ореста Евлахова, Юрия Кочурова и Александра Каменского. Программа возникла в процессе изучения нотного материала, хранящегося в Музыкальной библиотеке филармонии.
Блокада Ленинграда, начавшаяся 8 сентября 1941 года, длилась почти 900 дней. Единственный путь - "Дорога жизни" - по которому доставлялось в город продовольствие, был проложен по льду Ладожского озера. Блокада была прорвана 18 января 1943 года, однако до ее полного снятия - 27 января 1944 года - ленинградцам пришлось ждать еще целый год.
Санкт-Петербургский городской суд в октябре 2022 года признал военным преступлением и геноцидом советского народа действия нацистов в период блокады Ленинграда. Собранные прокуратурой города материалы позволяют судить о том, что численность жертв блокады Ленинграда составила не менее 1 093 842 человек. Ущерб, причиненный нацистами и их пособниками Ленинграду и его жителям, оценивается в 35,3 триллиона рублей по текущему курсу, подсчитали в прокуратуре.
