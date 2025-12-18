https://ria.ru/20251218/moskva-2063064785.html
РАО отметила в Москве столетний юбилей библиотеки имени Ушинского
РАО отметила в Москве столетний юбилей библиотеки имени Ушинского - РИА Новости, 18.12.2025
РАО отметила в Москве столетний юбилей библиотеки имени Ушинского
Российская академия образования (РАО) отметила в Москве столетний юбилей научной педагогической библиотеки имени Ушинского, передает корреспондент РИА Новости. РИА Новости, 18.12.2025
МОСКВА, 18 дек - РИА Новости. Российская академия образования (РАО) отметила в Москве столетний юбилей научной педагогической библиотеки имени Ушинского, передает корреспондент РИА Новости.
"У большой государственной библиотеки, фундаментальной библиотеки много есть того, что есть у нас в наших фондах. Но что есть у нас, чего нет в других библиотеках? Я этим горжусь, и мы гордимся все. У нас есть все программы, методические пособия, программы каждой организации образовательной, начиная с последней четверти XIX века по сегодняшний день… То есть - чему и как учили на всех уровнях образования в Российской империи
, в Советской России
, в новой России", - сказала журналистам президент Российской академии образования Ольга Васильева
.
Она отметила, что это бесценный опыт и для исследователей истории образования и других педагогических наук.
На юбилее также присутствовала сенатор РФ
, заместитель председателя Комитета Совета Федерации
по науке, образованию и культуре Елена Писарева.
"Книги, журналы, газеты, авторефераты, архивные документы по истории образования, диссертации по педагогике и психологии, диалектологии, смежным наукам на русском, а также на 39 языках мира, библиотека имеет уникальное собрание редких книг: семь тысяч единиц хранения", - подчеркнула Писарева.
Библиотека также предлагает уникальный справочно-библиографический аппарат, обеспечивающий актуальной, достоверной и необходимой для образовательного процесса и научно-педагогической деятельности информацией.