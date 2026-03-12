Служба учителей. Академики обсудили проблемы школьного образования

МОСКВА, 12 мар — РИА Новости. Российская система образования, консервативные тенденции которой позволили "выжить" в кризисные девяностые, вступает в очередной период "турбулентности" и ставит новые вызовы. Такое мнение высказали участники V Всероссийского форума по развитию педагогического образования с международным участием "Подготовка педагога как стратегический ресурс развития общества", который прошел в Российской академии образования (РАО).

По словам президента РАО, академика Ольги Васильевой, на сегодняшний день перед системой подготовки педагогических кадров стоят три основных проблемы, которые требуют решения: возросшая потребность в усилении связи между академической подготовкой и реальными запросами современной школы, актуализация теоретической и практической поддержки школ со стороны преподавателей университетов и повышение степени квалификации отечественных педагогов.

« "На сегодняшний день это ярко видно всем, даже тем, кто не связан с системой образования", — отметила она.

Особого внимания, по ее мнению, заслуживает так называемая "проблема родителей". Васильева отметила, что у родителей современных школьников иные ценностные ориентиры, которые затрудняют налаживание партнерства между школой и семьей.

Академик РАН, заместитель президента РАО Геннадий Онищенко заявил, что еще одним вопросом становится критерий отношения родителей и их детей к учителям.

« "Мы заигрались с правами ребенка. Распоясавшийся хулиган на улице, если кого-то обидит, тут же попадет в полицию. Если же он оскорбляет педагога, физически избивает его, ему это сходит с рук", — добавил он.

Онищенко отметил необходимость изменения законодательных актов в пользу защиты прав педагогов. По его мнению, каждый четвертый житель страны (34 млн) связан с российской системой образования, поэтому на повестку дня выходят стратегически важные вопросы.

"Когда педагог не может просто повысить голос в свою защиту, иначе он будет привлечен к ответственности. Это, конечно, безобразие. Это те достижения, которые мы в угаре либеральности внесли в свое законодательство, и все это нужно поправлять", — прокомментировал эксперт, подчеркнув, что в современном мире только государства с передовыми системами образования могут гарантировать свой суверенитет.

Говоря о перспективе развития системы педагогического образования, Онищенко добавил, что важная задача сегодняшнего дня — формирование задела компетенций на годы вперед.

Заместитель председателя Комитета Совета Федерации по науке, образованию и культуре Людмила Скаковская заявила, что развитие общества в значительной мере зависит от профессионализма, человеческих качеств и ценностей талантливых и целеустремленных педагогов. По ее мнению, среди учителей и преподавателей самое большое количество тех, кто вершит законодательную базу современной России.

"Столько обращений и столько принятых законов появляется после обсуждений именно с педагогическим сообществом. Если посчитать, то, пожалуй, предложения учителей и преподавателей — это та лучшая, я бы сказала, законодательная база, которая сейчас у нас есть", — уточнила эксперт.

По словам ректора Юго-Осетинского государственного университета Вадима Тедеева, инновационные модели подготовки педагогов будут отвечать вызовам времени и соответствовать стратегическим национальным приоритетам, формируя образцовые компетенции современного учителя.

"Педагог становится ключевой фигурой формирования будущего, хранителем культурных ценностей, наставником и воспитателем молодого поколения с активной гражданской позицией и патриотическим сознанием", — отметил он в своем приветственном слове.