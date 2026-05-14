Певица Цыганова не верит в искренность желания Назарова вернуться в Россию

17:24 14.05.2026
Певица Цыганова не верит в искренность намерений Назарова вернуться в Россию

© РИА Новости / Екатерина Чеснокова
Певица Вика Цыганова. Архивное фото
  • Певица и модельер Вика Цыганова заявила, что не верит в искренность намерений актера Дмитрия Назарова вернуться в Россию.
  • Она предположила, что желание актера вернуться может быть связано с нестабильным материальным положением.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Певица и модельер Вика Цыганова заявила в беседе с РИА Новости, что не верит в искренность намерений актера Дмитрия Назарова, известного по сериалу "Кухня", относительно возвращения в Россию.
Telegram-канал Mash в четверг сообщил, что супруга народного артиста РФ Ольга Васильева направила письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и разрешить вернуться в страну. В свою очередь, председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что письмо от жены актера в Госдуму не поступало.
"Если люди просят прощения, их надо прощать - этому учит Господь. Но можно ли верить в их искренность? У меня смешанные чувства. Я не верю в его искренность. Предавший однажды предаст и во второй, и в третий раз", - сказала певица.
Она добавила, что желание Назарова вернуться может быть связано с нестабильным материальным положением.
"Вероятно, они возвращаются, потому что у них закончились материальные блага", — заключила артистка.
Дмитрий Назаров наиболее известен благодаря одной из главных ролей в сериале "Кухня". В январе 2023 года Назарова и его жену уволили из МХТ им. Чехова. Сейчас актер живет во Франции. Он неоднократно критиковал СВО, а в прошлом году сделал неоднозначное заявление о теракте в "Крокус Сити Холле", за что его призвали лишить звания народного артиста.
