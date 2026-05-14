Рейтинг@Mail.ru
Письмо от жены Дмитрия Назарова не поступало в Госдуму, заявил Володин - РИА Новости, 14.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
12:27 14.05.2026
Письмо от жены Дмитрия Назарова не поступало в Госдуму, заявил Володин

Володин: письмо от жены Назарова с просьбой простить их не поступало в ГД

© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России | Перейти в медиабанкПредседатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин - РИА Новости, 1920, 14.05.2026
© РИА Новости / Пресс-служба Госдумы России
Перейти в медиабанк
Председатель Государственной Думы РФ Вячеслав Володин. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Председатель Госдумы Вячеслав Володин заявил, что письмо от жены актера Дмитрия Назарова в Госдуму не поступало.
  • Ольга Васильева написала письмо в с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию.
  • Дмитрий Назаров наиболее известен благодаря одной из главных ролей в сериале "Кухня", сейчас он живет во Франции.
МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Письмо от жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию в Госдуму не поступало, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По данным Mash, Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию.
«
"Я, во-первых, письмо не видел. Оно пока еще к нам не поступило", - сказал Володин журналистам.
Назаров наиболее известен благодаря одной из главных ролей в сериале "Кухня". В январе 2023 года Назарова и его жену уволили из МХТ Чехова. Сейчас актер живет во Франции. Он неоднократно критиковал СВО, а в прошлом году сделал неоднозначное заявление о теракте в "Крокус Сити Холле", за что его призвали лишить звания народного артиста.
Актер Дмитрий Назаров - РИА Новости, 1920, 21.03.2023
На актера Дмитрия Назарова составили протокол за дискредитацию ВС России
21 марта 2023, 20:28
 
ОбществоРоссияДмитрий Назаров (актер)Ольга ВасильеваВячеслав ВолодинГосдума РФ
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала