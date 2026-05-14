Письмо от жены Дмитрия Назарова не поступало в Госдуму, заявил Володин

МОСКВА, 14 мая - РИА Новости. Письмо от жены актера Дмитрия Назарова Ольги Васильевой с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию в Госдуму не поступало, заявил председатель Госдумы Вячеслав Володин.
По данным Mash, Ольга Васильева написала письмо в Госдуму с просьбой простить их семью и позволить вернуться в Россию.
"Я, во-первых, письмо не видел. Оно пока еще к нам не поступило", - сказал Володин журналистам.
Назаров наиболее известен благодаря одной из главных ролей в сериале "Кухня". В январе 2023 года Назарова и его жену уволили из МХТ Чехова. Сейчас актер живет во Франции. Он неоднократно критиковал СВО, а в прошлом году сделал неоднозначное заявление о теракте в "Крокус Сити Холле", за что его призвали лишить звания народного артиста.
