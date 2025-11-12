"Мы нейронку накормили". РАО призвала проверить образовательный контент ИИ

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. Образовательный контент, который выдает нейронная сеть, должен быть подвергнут серьезной экспертизе со стороны ученых в сфере образования и педагогов-практиков. Такую позицию высказала президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева, выступая на церемонии награждения лауреатов медали Российской академии образования "Молодым ученым за успехи в науке", которая состоялась в медиагруппе "Россия сегодня".

"Педагоги недавно пользовались диафильмами и указкой, а сейчас стали пользоваться той самой "цифрой", которая является некой "материей" в преподавании, но только там, где это действительно важно и нужно", — отметила она, добавив, что в остальном в школах остаются традиционные методы преподавания.

"Везде должно быть "золотое сечение", — заявила она, призвав научное сообщество к очень вдумчивой цифровизации. "Молодым ученым надо готовиться к тому, что за тот контент, который выдает искусственный интеллект, должен кто-то отвечать. Мы "нейронку накормили": люди что-то туда внесли, а дальше это "что-то" пошло гулять по просторам интернета", — сказала глава РАО, поставив вопрос о том, кто же отвечает за наполнение этого контента.

"Экспертиза в области образовательного контента должна быть за учеными и педагогами-практиками, и тогда мы точно будем знать, что можем предложить нашим учителям тот продукт, который будет способствовать их работе", — добавила она.