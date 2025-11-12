В Москве назвали имена лучших молодых ученых в сфере образования

МОСКВА, 12 ноя — РИА Новости. В Москве подвели итоги конкура молодых ученых в области наук об образовании в 2025 году. Победителям вручены медали Российской академии образования "Молодым ученым за успехи в науке".

Ежегодный конкурс направлен на развитие и повышение качества исследований в области всего спектра педагогических и психологических наук. Мероприятие, включенное в инициативу "Наука побеждать" Десятилетия науки и технологий, традиционно собирает талантливых молодых ученых со всей страны.

Как отметила на церемонии награждения, которая состоялась в медиагруппе "Россия сегодня", президент Российской академии образования, академик РАО Ольга Васильева, год от года конкурсные работы совершенствуются, и в этом году они особенно отличаются своей глубиной. "Очень важно, чтобы то, что вы сегодня предлагаете, было интегрировано в работу ваших коллег и принесло практическую пользу", — добавила она.

За научные достижения в сфере практической психолого-педагогической деятельности, в том числе коррекционной педагогики, медаль получила преподаватель Московского государственного психолого-педагогического университета Анастасия Богданова. Она представила на конкурс работу "Специфика формирования лингвистического мышления у младших школьников с дисграфией".

За научные достижения в сфере опытно-экспериментальных педагогических исследований награждена преподаватель Херсонского государственного педагогического университета Татьяна Левченко с работой "Социально-психологические факторы адаптации и благополучия студентов новых регионов России".

Заместитель министра науки и высшего образования РФ Ольга Петрова напомнила молодым ученым из региональных вузов о том, что у них есть возможность доступа к научной инфраструктуре ведущих университетов и научных центров. По ее словам, программа "Приоритет-2030" создала во многих вузах центры коллективного доступа к научной инфраструктуре, которая может быть использована в рамках сетевых соглашений или совместных научных исследований.

Как заверила молодых ученых первый заместитель председателя комитета Государственной Думы по науке и высшему образованию Ксения Горячева, на все основные программы — "Приоритет-2030", федеральный проект "Передовые инженерные школы" (ПИШ), строительство кампусов мирового уровня и др. — будет сохранено финансирование. Кроме того, по ее словам, будет продолжено финансирование жилищных сертификатов для молодых ученых.

В других номинациях были отмечены преподаватель Санкт-Петербургского государственного университета Илья Блашков, представивший работу "Возрождение любви к физике: комплекс учебно-методических пособий для лабораторного практикума" и аналитик отдела цифрового стратегического развития и партнерства ВШЭ Евгения Опфер с работой "Профессионально-личностное развитие преподавателей высшей школы в России".