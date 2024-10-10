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Биография Анатолия Антонова - РИА Новости, 10.10.2024
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12:26 10.10.2024 (обновлено: 12:29 10.10.2024)
https://ria.ru/20241010/antonov-1977365451.html
Биография Анатолия Антонова
Биография Анатолия Антонова - РИА Новости, 10.10.2024
Биография Анатолия Антонова
Российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Анатолий Иванович Антонов родился 15 мая 1955 года в Омске. РИА Новости, 10.10.2024
2024-10-10T12:26
2024-10-10T12:29
справки
россия
сша
анатолий антонов
владимир путин
организация американских государств
мгимо
вашингтон (город)
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Российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Анатолий Иванович Антонов родился 15 мая 1955 года в Омске. В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел СССР (ныне МИД России). Доктор политических наук (2012). В системе МИД с 1978 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом.В 2002-2004 годах – посол по особым поручениям МИД России.В 2004-2011 годах – директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения, член коллегии МИД России. 2 февраля 2011 года был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. Отвечал за круг вопросов, связанных с международным военным сотрудничеством и организацией контактов министерства обороны РФ с военными ведомствами зарубежных государств.28 декабря 2016 года указом президента РФ назначен заместителем главы МИД России. Курировал общие вопросы военно-политической безопасности.21 августа 2017 года указом президента РФ Анатолий Антонов назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне (США) по совместительству.10 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.Анатолий Антонов имеет большой опыт участия в переговорном процессе. Был руководителем ряда российских правительственных делегаций, в том числе на переговорах со странами "Группы восьми"; по Договору о нераспространении ядерного оружия; по обзору действия конвенций о "негуманном" оружии, о запрещении химического оружия, о запрещении биологического оружия; по многосторонним механизмам экспортного контроля. Возглавлял российскую делегацию на переговорах с США по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях.Анатолий Антонов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2007). Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2014). Владеет английским и бирманским языками.Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), орденом Почета (2008), другими государственными наградами.Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
россия
сша
вашингтон (город)
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РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
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4.7
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справки, россия, сша, анатолий антонов, владимир путин, организация американских государств, мгимо, вашингтон (город)
Справки, Россия, США, Анатолий Антонов, Владимир Путин, Организация американских государств, МГИМО, Вашингтон (город)

Биография Анатолия Антонова

© Фото : Посольство РФ в СШААнатолий Антонов
Анатолий Антонов - РИА Новости, 1920, 10.10.2024
© Фото : Посольство РФ в США
Анатолий Антонов
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Российский дипломат, чрезвычайный и полномочный посол Анатолий Иванович Антонов родился 15 мая 1955 года в Омске.
В 1978 году окончил Московский государственный институт международных отношений (МГИМО) Министерства иностранных дел СССР (ныне МИД России). Доктор политических наук (2012).
В системе МИД с 1978 года. Занимал различные должности в центральном аппарате министерства и за рубежом.
В 2002-2004 годах – посол по особым поручениям МИД России.
В 2004-2011 годах – директор Департамента по вопросам безопасности и разоружения, член коллегии МИД России.
2 февраля 2011 года был назначен заместителем министра обороны Российской Федерации. Отвечал за круг вопросов, связанных с международным военным сотрудничеством и организацией контактов министерства обороны РФ с военными ведомствами зарубежных государств.
28 декабря 2016 года указом президента РФ назначен заместителем главы МИД России. Курировал общие вопросы военно-политической безопасности.
21 августа 2017 года указом президента РФ Анатолий Антонов назначен чрезвычайным и полномочным послом Российской Федерации в Соединенных Штатах Америки и постоянным наблюдателем Российской Федерации при Организации американских государств в Вашингтоне (США) по совместительству.
10 октября 2024 года президент РФ Владимир Путин освободил Анатолия Антонова от обязанностей посла РФ в США и постоянного наблюдателя РФ при Организации американских государств в Вашингтоне.
Анатолий Антонов имеет большой опыт участия в переговорном процессе. Был руководителем ряда российских правительственных делегаций, в том числе на переговорах со странами "Группы восьми"; по Договору о нераспространении ядерного оружия; по обзору действия конвенций о "негуманном" оружии, о запрещении химического оружия, о запрещении биологического оружия; по многосторонним механизмам экспортного контроля. Возглавлял российскую делегацию на переговорах с США по новому Договору о стратегических наступательных вооружениях.
Анатолий Антонов имеет дипломатический ранг чрезвычайного и полномочного посла (2007).
Действительный государственный советник Российской Федерации 1 класса (2014).
Владеет английским и бирманским языками.
Награжден орденом "За заслуги перед Отечеством" IV степени (2010), орденом Почета (2008), другими государственными наградами.
Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников
 
СправкиРоссияСШААнатолий АнтоновВладимир ПутинОрганизация американских государствМГИМОВашингтон (город)
 
 
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