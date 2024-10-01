https://ria.ru/20241001/dobrynin-1975720419.html

Биография Вячеслава Добрынина

Биография Вячеслава Добрынина - РИА Новости, 01.10.2024

Биография Вячеслава Добрынина

Российский певец и композитор Вячеслав Григорьевич Добрынин (в детстве и юности носил фамилию матери – Антонов) родился 25 января 1946 года в Москве. РИА Новости, 01.10.2024

2024-10-01T13:54

2024-10-01T13:54

2024-10-01T13:54

справки

москва

вячеслав добрынин

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Российский певец и композитор Вячеслав Григорьевич Добрынин (в детстве и юности носил фамилию матери – Антонов) родился 25 января 1946 года в Москве. Музыкальные наклонности проявились у него в раннем детстве. С трехлетнего возраста он подбирал по слуху известные песни, в семь лет поступил в музыкальную школу. По окончании ее поступил в Музыкальное училище имени Октябрьской революции (ныне Московский государственный институт музыки имени А.Г. Шнитке), где получил музыкальное образование на двух отделениях – дирижерско-хоровом и народном (по классу баяна). Учебу он совмещал с занятиями на историческом факультете Московского государственного университета имени М.В. Ломоносова, который окончил в 1970 году по специальности "историк и теоретик искусств". В том же году он устроился гитаристом в оркестр Олега Лундстрема и параллельно руководил вокально-инструментальным квартетом "Лада", который впоследствии вышел из состава оркестра и стал самостоятельным коллективом.В 1971 году артист покинул квартет и стал выступать в ансамбле "Бременские музыканты" с Олегом Анофриевым в качестве солиста. Потом на некоторое время он вошел в состав ВИА "Самоцветы" под руководством Юрия Маликова. Одним из первых хитов, написанных для "Самоцветов", стала песня на стихи Владимира Харитонова "У нас, молодых..." ("Наши руки не для скуки"). Затем его песни появились в репертуаре ансамблей "Голубые гитары", "Веселые ребята" и других коллективов.В начале 1970-х годов артист написал несколько песен для Аллы Пугачевой, две из которых – "22+28" и "Эй, мушкетеры!" стали популярными.В 1972 году артист сменил фамилию Антонов на фамилию Добрынин.Официальный дебют Вячеслава Добрынина как композитора состоялся в 1974 году, когда впервые на фирме "Мелодия" выпустили гибкую грампластинку с его песней "Я вас люблю" в исполнении Льва Лещенко (эту же композицию спели позже Вадим Мулерман и Алла Пугачева).С середины 1970-х годов Добрынин стал одним из популярных композиторов в СССР по количеству написанных шлягеров. Настоящими хитами того времени были песни "Белая черемуха" в исполнении Анны Герман, "Засыпят листья" в исполнении Валерия Ободзинского, "Напиши мне письмо" в исполнении Льва Лещенко, а также вокально-инструментального ансамбля (ВИА) "Веселые ребята".Успеху многих первых песен композитора способствовала встреча с поэтом Леонидом Дербеневым, вместе с которым они сочинили более 100 песен. Наиболее популярными среди них стали "Родная земля", "Все, что в жизни есть у меня", "Кто тебе сказал", "Ни минуты покоя", "Где же ты была", "Прощай".Композитор также сотрудничал с поэтами Робертом Рождественским, Михаилом Пляцковским, Игорем Шафераном, Михаилом Рябининым, Михаилом Таничем, Ильей Резником, Ларисой Рубальской, Симоном Осиашвили и др.В 1986 году музыкант впервые вышел на эстраду как автор-исполнитель, исполнив свою песню на стихи Симона Осиашвили "Спасатель".В 1987 году после исполнения на "Новогоднем огоньке" собственной песни "Бабушки-старушки" (на стихи Симона Осиашвили), он стал давать сольные концерты, собиравшие многотысячные аудитории. В конце 1980-х годов Добрынин написал и исполнил шлягеры "Синий туман" и "Не сыпь мне соль на рану", многократно попадавшие на первые места хит-парадов. Он стал много гастролировать за рубежом, выступая в основном перед русскоязычной аудиторией Европы и Америки.В 1990 году фирма "Мелодия" за пластинки "Синий туман" и "Колдовское озеро", вышедшие семимиллионными тиражами, вручила Вячеславу Добрынину "золотой диск". В 1974-1990 годах на фирме грамзаписи "Мелодия" было записано более 300 песен композитора. Всего Вячеслав Добрынин написал около тысячи песен.В 1990-е годы вышли альбомы Добрынина: "Никто тебя не любит" (1994), "Вы любите эти песни" (1994), "Избранное" (1995), "Браво, маэстро!" (1997) и др. В 1998 году был записан совместный альбом Добрынина и группы "Руки Вверх", также сборник "Лучшие песни".В 1999 году Добрынин выпустил сольный альбом "Азбука любви", в 2001 году –"Ты разбила мне сердце", в 2004 году – "Сколько в жизни видал...", переизданный в 2008 году под названием "Мелочи жизни". Также вышли его сольные альбомы "Улетаю в твои глаза" (2008), "Все, что в жизни есть у меня" (2010) и "Все мимолетно" (2013).Помимо сольного творчества Добрынин написал музыку к нескольким фильмам и сериалам. Он являлся композитором мелодрамы "Приморский бульвар" (1988), комедий "Американский дедушка" (1993) и "Расставаясь с Москвой" (2000), сериалов "Люба, дети и завод…" (2005-2006) и "Счастливы вместе" (2006-2012).В качестве актера Добрынин сыграл роли в фильмах "Американский дедушка" (1993) и "Двойник" (1995), сериале "Кулагин и партнеры" (2008).1 октября 2024 года Вячеслав Добрынин скончался. В 1996 году Вячеславу Добрынину было присвоено звание народного артиста РФ, в 1991 году – звание заслуженного деятеля искусств РСФСР. Он являлся лауреатом премии Московского комсомола (1982) и премии Ленинского комсомола (1986).В 2006 году Добрынин был удостоен ордена "За заслуги перед Отечеством" IV степени.В 2018 году награжден орденом Дружбы. Он неоднократно становился лауреатом премий "Овация", "Золотой граммофон", "Песня года" и других.О Вячеславе Добрынине был снят ряд фильмов: в 2016 году на экраны вышел фильм-концерт "Вячеслав Добрынин. Биография в песнях", в 2018 году – документальный фильм "Вячеслав Добрынин. Мир не прост, совсем не прост... ", в 2024 году – документальный фильм "Вячеслав Добрынин. Поймать шлягер за хвост". Вячеслав Добрынин был женат вторым браком. Его дочь от первого брака – Екатерина Добрынина-Макгаффи (1978 года рождения) снималась в сериалах "Кафе "Клубничка" (1996), "Поворот ключа" (1999), фильмах "Тонкая штучка" (1999), "Расставаясь с Москвой" (2000), сериале "Маргарита Назарова" (2016). Материал подготовлен на основе информации РИА Новости и открытых источников

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Артем Смирнов

справки, москва, вячеслав добрынин