Суд утвердил арест гендиректора "Джема" по делу о мошенничестве

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил арест генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Он был арестован 28 ноября по делу о мошенничестве.
"Мосгорсуд оставил без изменения постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Черкасова", - сообщили в суде.
Согласно данным сервиса "Бир-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, ООО "Издательство Джем" с 23 июля 2025 года находится в процессе банкротства. Черкасов также является его учредителем, ему принадлежат 83,33% долей. Основным видом деятельности указана деятельность в области права.
Следствие вменяет Черкасову часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит наказание вплоть до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Защита обжаловала арест. Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщал РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие.