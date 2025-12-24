Суд утвердил арест гендиректора "Джема" по делу о мошенничестве

МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил арест генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.

Он был арестован 28 ноября по делу о мошенничестве.

Согласно данным сервиса "Бир-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, ООО "Издательство Джем" с 23 июля 2025 года находится в процессе банкротства. Черкасов также является его учредителем, ему принадлежат 83,33% долей. Основным видом деятельности указана деятельность в области права.