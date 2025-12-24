Рейтинг@Mail.ru
Суд утвердил арест гендиректора "Джема" по делу о мошенничестве
20:21 24.12.2025
Суд утвердил арест гендиректора "Джема" по делу о мошенничестве
Суд утвердил арест гендиректора "Джема" по делу о мошенничестве - РИА Новости, 24.12.2025
Суд утвердил арест гендиректора "Джема" по делу о мошенничестве
Мосгорсуд утвердил арест генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде. РИА Новости, 24.12.2025
россия
сергей жуков
алексей потехин
лада дэнс
наутилус помпилиус
мираж
московский городской суд
россия
россия, сергей жуков, алексей потехин, лада дэнс, наутилус помпилиус, мираж, московский городской суд
Россия, Сергей Жуков, Алексей Потехин, Лада Дэнс, Наутилус Помпилиус, Мираж, Московский городской суд
Молоток судьи
Молоток судьи - РИА Новости, 1920, 24.12.2025
© РИА Новости / Владимир Федоренко
Молоток судьи. Архивное фото
МОСКВА, 24 дек - РИА Новости. Мосгорсуд утвердил арест генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова по делу о мошенничестве, сообщили РИА Новости в суде.
Он был арестован 28 ноября по делу о мошенничестве.
"Мосгорсуд оставил без изменения постановление об избрании меры пресечения в виде заключения под стражу Черкасова", - сообщили в суде.
Согласно данным сервиса "Бир-аналитик", с которыми ознакомилось РИА Новости, ООО "Издательство Джем" с 23 июля 2025 года находится в процессе банкротства. Черкасов также является его учредителем, ему принадлежат 83,33% долей. Основным видом деятельности указана деятельность в области права.
Следствие вменяет Черкасову часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), ему грозит наказание вплоть до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Защита обжаловала арест. Потерпевшими по делу признаны основатели группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков и Алексей Потехин, сообщал РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие.
РоссияСергей ЖуковАлексей ПотехинЛада ДэнсНаутилус ПомпилиусМиражМосковский городской суд
 
 
