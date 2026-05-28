Рейтинг@Mail.ru
Суд взыскал с "Джема" 500 тысяч рублей за две песни группы "Стрелки" - РИА Новости, 28.05.2026
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
14:44 28.05.2026
Суд взыскал с "Джема" 500 тысяч рублей за две песни группы "Стрелки"

Суд по иску Величковского взыскал с "Джема" 500 тыс руб за две песни "Стрелок"

© РИА Новости / Илья Питалев | Перейти в медиабанкСкульптура богини Фемиды
Скульптура богини Фемиды - РИА Новости, 1920, 28.05.2026
© РИА Новости / Илья Питалев
Перейти в медиабанк
Скульптура богини Фемиды. Архивное фото
Читать ria.ru в
ДзенМАКСTelegram
Краткий пересказ от РИА ИИ
  • Девятый арбитражный апелляционный суд удовлетворил иск композитора Леонида Величковского к музыкальному издательству "Джем" и эмиратской JAM Digital Media.
  • Суд взыскал с ответчиков 500 тысяч рублей за незаконное размещение двух песен группы "Стрелки" на сервисе "Яндекс Музыка".
МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску композитора Леонида Величковского, первого руководителя и автора песен группы "Стрелки", взыскал с музыкального издательства "Джем" и эмиратской JAM Digital Media 500 тысяч рублей за незаконное размещение двух песен "Стрелок" на сервисе "Яндекс Музыка", сообщил РИА Новости сам Величковский.
Апелляционный суд, рассмотрев 27 мая жалобу истца на принятое в январе решение Арбитражного суда Москвы, который отклонил иск, отменил судебный акт первой инстанции и полностью удовлетворил исковые требования.
Участник группы Агата Кристи Вадим Самойлов - РИА Новости, 1920, 02.03.2026
Альбомы группы "Агата Кристи" стали недоступны на платформах
2 марта, 15:15
Как пояснил истец в суде, речь идет о фонограммах песен "На вечеринке" и "Красавчик", музыку для которых написал Величковский. По словам композитора, ответчики разместили треки на сервисе через агрегатор Believe International, без договора и разрешения автора нарушили его исключительные смежные права на фонограммы.
Истец требовал запретить "Джему" использовать произведения и взыскать с ответчиков 500 тысяч рублей компенсации.
Ответчик иск не признал. По словам представителя "Джема" в первой инстанции, истец не представил допустимых доказательств, что клипы были загружены именно ответчиками.
В декабре Арбитражный суд Москвы по другому иску Величковского запретил "Джему" использовать четыре клипа "Стрелок" – "Шипы и розы", "На вечеринке", "Красавчик" и "Ты бросил меня" – путем размещения на "Яндекс Музыке".
Здание компании Яндекс в Москве - РИА Новости, 1920, 04.03.2026
Суд удовлетворил иск "Яндекса" и лишил компанию "Везу" двух элементов "Go"
4 марта, 21:43
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Лада Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Андрей Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве. В феврале Мосгорсуд перевел его под домашний арест, но вскоре за нарушение условий этой меры пресечения предпринимателя вновь отправили в СИЗО.
Композитор Алексей Рыбников - РИА Новости, 1920, 26.01.2026
Композитор Рыбников помирился с "ВКонтакте"
26 января, 08:37
 
МоскваЛада ДэнсДмитрий МаликовЛариса ДолинаЯндекс.МузыкаМиражНаутилус Помпилиус
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Полезное
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2026 МИА «Россия сегодня»
Вакансии
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы воспользуйтесь формой обратной связи
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала