Суд взыскал с "Джема" 500 тысяч рублей за две песни группы "Стрелки"

МОСКВА, 28 мая – РИА Новости. Девятый арбитражный апелляционный суд по иску композитора Леонида Величковского, первого руководителя и автора песен группы "Стрелки", взыскал с музыкального издательства "Джем" и эмиратской JAM Digital Media 500 тысяч рублей за незаконное размещение двух песен "Стрелок" на сервисе "Яндекс Музыка", сообщил РИА Новости сам Величковский.

Апелляционный суд, рассмотрев 27 мая жалобу истца на принятое в январе решение Арбитражного суда Москвы , который отклонил иск, отменил судебный акт первой инстанции и полностью удовлетворил исковые требования.

Как пояснил истец в суде, речь идет о фонограммах песен "На вечеринке" и "Красавчик", музыку для которых написал Величковский. По словам композитора, ответчики разместили треки на сервисе через агрегатор Believe International, без договора и разрешения автора нарушили его исключительные смежные права на фонограммы.

Истец требовал запретить "Джему" использовать произведения и взыскать с ответчиков 500 тысяч рублей компенсации.

Ответчик иск не признал. По словам представителя "Джема" в первой инстанции, истец не представил допустимых доказательств, что клипы были загружены именно ответчиками.

В декабре Арбитражный суд Москвы по другому иску Величковского запретил "Джему" использовать четыре клипа "Стрелок" – "Шипы и розы", "На вечеринке", "Красавчик" и "Ты бросил меня" – путем размещения на " Яндекс Музыке ".