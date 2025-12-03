Рейтинг@Mail.ru
Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве
05:15 03.12.2025
Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве
Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве
Сергея Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве

Шекшеев: Жукова признали потерпевшим по делу о мошенничестве

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкСергей Жуков
Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 03.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Сергей Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 3 дек - РИА Новости. Лидер группы "Руки Вверх!" Сергей Жуков признан потерпевшим по делу о мошенничестве в отношении гендиректора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова, сообщил РИА Новости представитель артиста Петро Шекшеев.
"Сергей Жуков и Алексей Потехин на самом деле признаны потерпевшими в рамках уголовного дела о мошенничестве в отношении Андрея Черкасова", - сказал собеседник агентства.
Как отметил Шекшеев, уголовное дело сдвинулось с мертвой точки и начались активные следственные действия, что Жуков только приветствует.
"Он (Жуков - ред.) всегда утверждал, что на самом деле являлся автором этих произведений, права на которые заявлял Черкасов. Никаких реальных правовых оснований для подобных претензий у Черкасова и "Джема" не было и быть не могло. Сергей уверен, что следствие, а затем суд поставят справедливую точку в этом деле", - добавил он.
Представитель бывшего продюсера группы Андрея Маликова ранее сообщал, что тот передал права на фонограммы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и второго участника группы Потехина по договорам 1996 года.
Ранее Арбитражный суд Москвы назначил экспертизы по двум искам с целью определить подлинность договоров, которыми "Джем" подтверждает свои права на фонограммы "Руки Вверх!".
Издательство "Джем" является ответчиком по нескольким искам Жукова, в которых он требует признать за ним авторские права на песни и смежные права на фонограммы, в том числе на так называемые "минусовки".
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны, помимо Лады Дэнс, Дмитрий Маликов, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие.
Гендиректор и основной владелец "Джема" Андрей Черкасов в конце ноября был арестован по делу о мошенничестве. Позднее защита Черкасова обжаловала его арест.
Шоубиз Москва Сергей Жуков Алексей Потехин Лада Дэнс Наутилус Помпилиус Мираж "Агата Кристи"
 
 
