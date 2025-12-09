Жуков оспорил запрет выкладывать песни "Руки вверх!" на YouTube

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Певец Сергей Жуков оспорил в кассации запрет выкладывать песни "Руки вверх!" на YouTube-канале группы, сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Весной этого года Мосгорсуд рассмотрел иск издательства "Джем" о защите авторских прав на песни и фонограммы песен "Назови его как меня (сынишка)", "Атаман", "Крошка моя", "Чужие губы". Тогда суд обязал удалить записи из YouTube-канала группы. Жуков оспорил решение в апелляционной инстанции, но безуспешно.
"В суде зарегистрирована кассационная жалоба Жукова на решение по гражданскому делу", - говорится в материалах.
Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Издательство "Джем" является ответчиком по нескольким искам Жукова, в которых он требует признать за ним авторские права на песни и смежные права на фонограммы, в том числе на так называемые "минусовки".
Представитель бывшего продюсера группы Андрея Маликова ранее сообщал, что тот передал права на фонограммы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и второго участника группы Алексея Потехина по договорам 1996 года.
В ноябре сообщалось об аресте генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова. Согласно данным суда, Черкасову вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ней грозит наказание на срок до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Потерпевшими по делу признаны Жуков и Потехин, сообщил РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Дмитрий Маликов, Лада Дэнс, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие. ООО "Издательство Джем" с 23 июля 2025 года находится в процессе банкротства.