Жуков оспорил запрет выкладывать песни "Руки вверх!" на YouTube
06:27 09.12.2025
Жуков оспорил запрет выкладывать песни "Руки вверх!" на YouTube
Певец Сергей Жуков оспорил в кассации запрет выкладывать песни "Руки вверх!" на YouTube-канале группы, сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось... РИА Новости, 09.12.2025
россия, сергей жуков, дмитрий маликов, алексей потехин, youtube, московский городской суд, мираж
Шоубиз, Россия, Сергей Жуков, Дмитрий Маликов, Алексей Потехин, YouTube, Московский городской суд, Мираж
Певец Сергей Жуков
Певец Сергей Жуков - РИА Новости, 1920, 09.12.2025
© РИА Новости / Григорий Сысоев
Перейти в медиабанк
Певец Сергей Жуков. Архивное фото
МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Певец Сергей Жуков оспорил в кассации запрет выкладывать песни "Руки вверх!" на YouTube-канале группы, сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.
Весной этого года Мосгорсуд рассмотрел иск издательства "Джем" о защите авторских прав на песни и фонограммы песен "Назови его как меня (сынишка)", "Атаман", "Крошка моя", "Чужие губы". Тогда суд обязал удалить записи из YouTube-канала группы. Жуков оспорил решение в апелляционной инстанции, но безуспешно.
Певец Филипп Киркоров - РИА Новости, 1920, 07.12.2025
Налоговая закрыла одну из компаний Киркорова
7 декабря, 07:22
"В суде зарегистрирована кассационная жалоба Жукова на решение по гражданскому делу", - говорится в материалах.
Дата ее рассмотрения пока не назначена.
Издательство "Джем" является ответчиком по нескольким искам Жукова, в которых он требует признать за ним авторские права на песни и смежные права на фонограммы, в том числе на так называемые "минусовки".
Представитель бывшего продюсера группы Андрея Маликова ранее сообщал, что тот передал права на фонограммы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и второго участника группы Алексея Потехина по договорам 1996 года.
В ноябре сообщалось об аресте генерального директора музыкального издательства "Джем" Андрея Черкасова. Согласно данным суда, Черкасову вменили часть 4 статьи 159 УК РФ (мошенничество в особо крупном размере), по ней грозит наказание на срок до десяти лет со штрафом до 1 миллиона рублей. Потерпевшими по делу признаны Жуков и Потехин, сообщил РИА Новости представитель Жукова Петро Шекшеев.
Издательство "Джем" занимается звукозаписью (лейбл J.S.P.), книгоизданием, защитой интеллектуальных прав авторов и исполнителей. На сайте компании среди артистов, с которыми работал "Джем", указаны Дмитрий Маликов, Лада Дэнс, Лариса Долина, Вячеслав Добрынин, группы "Руки Вверх!", "Мираж", "Технология", "Стрелки", "Наутилус Помпилиус", "Агата Кристи", "Слава КПСС", "СД" и другие. ООО "Издательство Джем" с 23 июля 2025 года находится в процессе банкротства.
Продюсер Андрей Разин - РИА Новости, 1920, 05.12.2025
Разин грозит стриминговым сервисам многомиллионным иском за песни Шатунова
5 декабря, 05:08
 
Шоубиз Россия Сергей Жуков Дмитрий Маликов Алексей Потехин YouTube Московский городской суд Мираж
 
 
