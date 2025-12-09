Жуков оспорил запрет выкладывать песни "Руки вверх!" на YouTube

МОСКВА, 9 дек - РИА Новости. Певец Сергей Жуков оспорил в кассации запрет выкладывать песни "Руки вверх!" на YouTube-канале группы, сказано в судебных материалах, с которыми ознакомилось РИА Новости.

Весной этого года Мосгорсуд рассмотрел иск издательства "Джем" о защите авторских прав на песни и фонограммы песен "Назови его как меня (сынишка)", "Атаман", "Крошка моя", "Чужие губы". Тогда суд обязал удалить записи из YouTube-канала группы. Жуков оспорил решение в апелляционной инстанции, но безуспешно.

"В суде зарегистрирована кассационная жалоба Жукова на решение по гражданскому делу", - говорится в материалах.

Дата ее рассмотрения пока не назначена.

Издательство "Джем" является ответчиком по нескольким искам Жукова, в которых он требует признать за ним авторские права на песни и смежные права на фонограммы, в том числе на так называемые "минусовки".

Представитель бывшего продюсера группы Андрея Маликова ранее сообщал, что тот передал права на фонограммы "Джему" по договорам 2006 и 2008 годов, а сам он получил их от Жукова и второго участника группы Алексея Потехина по договорам 1996 года.